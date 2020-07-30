В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости.

Такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда, говорится в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя.

Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

Самое крупное пособие в рамках инициативы представляет собой среднемесячную начисленную зарплату.

Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах.

В Минтруде сообщили, что начали разработку проекта постановления о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год. В ведомстве изучат все предложения.

Там напомнили, что пособие по безработице — адресная мера, поддерживающая граждан в определенных случаях, а не на постоянной основе.