https://ria.ru/20200730/1575142257.html
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Федерация независимых профсоюзов России предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:25
2020-07-30T12:21
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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https://ria.ru/20200707/1573998510.html
dr.n4sreddin
А,пенсию не хотят установить в размере 70%, от среднемесячного заработка последних двух лет? Как в СССР?
51
Ильичёв Игорь
Где связь между последним местом работы к социальным выплатам. Что за процентщики в РФ кругом. Обязаны положить фиксированные 2 прожиточных минимума всем без исключения и нагрузить общественными работами, не более 30 часов в неделю или на переобучение.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федерация независимых профсоюзов россии, общество
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России
предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости.
Такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда, говорится в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя.
Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.
Самое крупное пособие в рамках инициативы представляет собой среднемесячную начисленную зарплату.
Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах.
В Минтруде сообщили, что начали разработку проекта постановления о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год. В ведомстве изучат все предложения.
Там напомнили, что пособие по безработице — адресная мера, поддерживающая граждан в определенных случаях, а не на постоянной основе.
"Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы", — заявили РИА Новости представители ведомства.