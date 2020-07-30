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В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Федерация независимых профсоюзов России предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:21
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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Где связь между последним местом работы к социальным выплатам. Что за процентщики в РФ кругом. Обязаны положить фиксированные 2 прожиточных минимума всем без исключения и нагрузить общественными работами, не более 30 часов в неделю или на переобучение.
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570155519_0:245:3077:1975_1400x0_80_0_0_f3f78df87794dcbefc27bd7b2a1a527a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федерация независимых профсоюзов россии, общество

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

08:25 30.07.2020 (обновлено: 12:21 30.07.2020)
16894
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСайт общероссийского центра занятости
Сайт общероссийского центра занятости
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сайт общероссийского центра занятости. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России предложила возмещать лишившимся работы не менее половины зарплаты на последнем месте занятости.
Такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда, говорится в письме заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя.
Вид на Дом Правительства России
25 июля, 09:34Распространение нового коронавируса
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.
Самое крупное пособие в рамках инициативы представляет собой среднемесячную начисленную зарплату.
Показатели будут отличаться в зависимости от уровня зарплат и размера прожиточного минимума в регионах.
Банкомат
14 июля, 19:32
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В Минтруде сообщили, что начали разработку проекта постановления о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год. В ведомстве изучат все предложения.
Там напомнили, что пособие по безработице — адресная мера, поддерживающая граждан в определенных случаях, а не на постоянной основе.
"Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы", — заявили РИА Новости представители ведомства.
Дом правительства России
7 июля, 12:03
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991924854
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Федерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
Популярные комментарии
А,пенсию не хотят установить в размере 70%, от среднемесячного заработка последних двух лет? Как в СССР?
30 июля, 09:08
ddr.n4sreddin
4630101
Где связь между последним местом работы к социальным выплатам. Что за процентщики в РФ кругом. Обязаны положить фиксированные 2 прожиточных минимума всем без исключения и нагрузить общественными работами, не более 30 часов в неделю или на переобучение.
30 июля, 08:59
Ильичёв Игорь
2630003
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