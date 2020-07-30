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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
Более 27,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус

08:20 30.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 27,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся более 261 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 27,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 261 694 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России провели 288 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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