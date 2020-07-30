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В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Новый рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбекистане за минувшие сутки - 703, всего зафиксировано 22 872 заражения, сообщила в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

08:19 30.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТАШКЕНТ, 30 июл - РИА Новости. Новый рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбекистане за минувшие сутки - 703, всего зафиксировано 22 872 заражения, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составляло 22 169, скончались 127 пациентов, 12 265 выздоровели.
"По состоянию на 30 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 22 872", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, 703 новых случая – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Предыдущий самый высокий прирост заболевания - 689 инфицированных - был зафиксирован 14 июля.
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За минувшие сутки также были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 132.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 12 937. Во вторник из больниц были выписаны 672 человека, это новый рекорд выздоровевших за день, во вторник – 591, в понедельник – 569. Сейчас на лечении находятся 9803 пациента с COVID-19, в том числе 365 - в тяжелом состоянии, 172 - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантин в республике до 15 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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