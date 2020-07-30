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СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться в России недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней, пишет... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:21
россия
снг
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, снг, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками

08:21 30.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители в операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы России в Москве
Посетители в операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы России в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители в операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться в России недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на правительственные поправки в НК РФ.
"Налоговые юристы, ознакомившиеся с документом, шокированы этим предложением", - утверждает издание.
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Суть камеральной проверки заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога с целью установления, насколько налогоплательщик корректно применяет законодательство, пояснил газете партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. Более того, пункт 3 статьи 88 НК напрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение пяти дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной.
Сейчас налоговую декларацию подают как компании при уплате налогов, так и граждане при продаже, аренде и получении в дар недвижимости или авто, а также в случае выигрыша в лотерею или получения выгоды за рубежом. Ошибки при подаче деклараций, в том числе арифметические, случаются, но чаще всего они не намеренные, а совершаются из-за невнимательности или некомпетентности сотрудника, отмечает юрист-эксперт налогового дивизиона КГ "Сенат" Леся Болдырева. При этом намеренно искажать данные в декларации очень рискованно – это влечет налоговую, административную, а иногда и уголовную ответственность.
Мало того, распространены ситуации, когда у налогоплательщиков просто нет возможности правильно рассчитать налоговые платежи. "Например, у них могут отсутствовать необходимые документы, подтверждающие понесенные расходы или обоснованность вычетов. Также нередки случаи, когда затягивается выставление счета-фактуры со стороны контрагента", – приводит примеры партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян. В таких ситуациях налогоплательщик, чтобы избежать штрафов за непредоставление налоговой декларации, может подать нулевую декларацию или декларацию с промежуточными данными, впоследствии отразив корректные цифры в уточненной декларации.
Сейчас такие действия не являются нарушением налогового законодательства, отмечает юрист, но позволяют налогоплательщику действовать в соответствии с собственной выгодой.
Подготовленные правительством поправки ставят налогоплательщиков в заведомо уязвимое положение, констатируют специалисты. "Во-первых, моментально налогоплательщик рассматривается в качестве нарушителя норм законодательства и может быть привлечен к ответственности по налоговым правонарушениям по статье 119 НК за непредставление налоговой декларации, – обращает внимание Михаил Орлов. – Во-вторых, должностные лица налогоплательщика могут быть субъектами уголовного преследования, поскольку "неподача декларации" является одним из признаков совершения налогового преступления".
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РоссияСНГФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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