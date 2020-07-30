https://ria.ru/20200730/1575142071.html
Российская колонна с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:16
2020-07-30T08:37
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575100560.html
1
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147249/58/1472495868_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_009eb9d514f5e2cc38fc0944f20f3544.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, в мире