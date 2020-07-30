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Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:16
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край

Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

08:16 30.07.2020
16499
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
"Мы решили создать фонд помощи, но на его создание могло уйти до 4 месяцев. Было принято другое решение, и была нанята адвокатская коллегия ... для защиты Сергея Ивановича, и деньги будут поступать на расчетный счет для оплаты адвокатов", - сказала сестра Фургала Галина, видеообращение которой размещено в партийном аккаунте.
По ее словам, у них нет возможности оплатить услуги юриста, поэтому они решили обратиться за помощью, Обо всех поступивших деньгах обещают отчитываться ежемесячно.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский край
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