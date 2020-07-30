Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

"Мы решили создать фонд помощи, но на его создание могло уйти до 4 месяцев. Было принято другое решение, и была нанята адвокатская коллегия ... для защиты Сергея Ивановича, и деньги будут поступать на расчетный счет для оплаты адвокатов", - сказала сестра Фургала Галина, видеообращение которой размещено в партийном аккаунте.