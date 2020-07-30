Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
"Мы решили создать фонд помощи, но на его создание могло уйти до 4 месяцев. Было принято другое решение, и была нанята адвокатская коллегия ... для защиты Сергея Ивановича, и деньги будут поступать на расчетный счет для оплаты адвокатов", - сказала сестра Фургала Галина, видеообращение которой размещено в партийном аккаунте.
По ее словам, у них нет возможности оплатить услуги юриста, поэтому они решили обратиться за помощью, Обо всех поступивших деньгах обещают отчитываться ежемесячно.