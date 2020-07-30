Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июл - РИА Новости. Продукты, богатые антиоксидантами, такие как чёрный чай, шоколад, орехи и ягоды, могут повысить риск развития некоторых видов рака, выяснила группа исследователей из Центра иммунологии и исследований рака имени Лаутенберга при Еврейском университете в Продукты, богатые антиоксидантами, такие как чёрный чай, шоколад, орехи и ягоды, могут повысить риск развития некоторых видов рака, выяснила группа исследователей из Центра иммунологии и исследований рака имени Лаутенберга при Еврейском университете в Иерусалиме , сообщила пресс-служба учебного заведения.

"Тщательный анализ выявил виновника, который заставлял рак быстро распространяться в толстой кишке: кишечная флора, которая производит метаболиты, известные как "антиоксиданты", которые в высоких концентрациях содержатся в таких продуктах, как черный чай, шоколад, орехи и ягоды", - говорится в пресс-релизе, распространённом Еврейским университетом.

Группа исследователей под руководством профессора Инона Бен-Нерии сосредоточилась на роли кишечной микрофлоры, изучая рак желудочно-кишечного тракта, и, возможно, нашла причину, по которой только 2% раковых заболеваний развиваются в тонкой кишке, тогда как 98% - поражают толстый кишечник. Причина, по мнению ученых, кроется в главном различии между этими органами - в наличии кишечной микрофлоры. В тонком кишечнике мало бактерий, в то время как толстый кишечник населён богатой микрофлорой.

"Ученые начинают обращать все более пристальное внимание на роль кишечной микрофлоры в нашем здоровье: как на ее положительный эффект, так и в данном случае на ее иногда пагубную роль в провоцировании некоторых болезней", - пояснил Бен-Нерия.

Ключевую роль в развитии рака, по мнению ученых, играет белок под названием р53, который действует как клеточный барьер, подавляя генетические мутации в клетке. Когда он повреждается, то не просто перестаёт защищать клетку, а, напротив, стимулирует развитие рака, помогая опухолям распространяться и расти.

Чтобы изучить влияние кишечной микрофлоры, исследователи вводили мутировавшие белки р53 в толстый и тонкий кишечник. В тонком кишечнике белки преобразовывались в нормальный р53, подавляя рост раковых клеток, в то время как в толстом кишечнике они оставались верными своей природе и провоцировали распространение рака. Виной всему, по мнению Бен-Нерии, богатая микроорганизмами среда, существующая в толстом кишечнике. Чтобы дополнительно проверить идею о роли микрофлоры толстого кишечника, израильские ученые подавляли ее при помощи антибиотиков, и в этом случае мутировавший р53 больше не провоцировал рак.