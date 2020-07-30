Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200730/1575141871.html
Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
Продукты, богатые антиоксидантами, такие как чёрный чай, шоколад, орехи и ягоды, могут повысить риск развития некоторых видов рака, выяснила группа... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:12
риа наука
онкология
открытия - риа наука
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564227784_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_a4526a5036a0e32347a249ed49d89b11.jpg
https://ria.ru/20200620/1573233896.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200208/1564430816.html
иерусалим
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564227784_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_a4526a5036a0e32347a249ed49d89b11.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564227784_89:0:2820:2048_1400x0_80_0_0_09d2898f8e69419602bf06775929d155.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564227784_430:0:2478:2048_1400x0_80_0_0_c242b5253646342890414f464282d2b0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онкология, открытия - риа наука, иерусалим

Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака

08:12 30.07.2020
3767
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Лаборатория. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июл - РИА Новости. Продукты, богатые антиоксидантами, такие как чёрный чай, шоколад, орехи и ягоды, могут повысить риск развития некоторых видов рака, выяснила группа исследователей из Центра иммунологии и исследований рака имени Лаутенберга при Еврейском университете в Иерусалиме, сообщила пресс-служба учебного заведения.
"Тщательный анализ выявил виновника, который заставлял рак быстро распространяться в толстой кишке: кишечная флора, которая производит метаболиты, известные как "антиоксиданты", которые в высоких концентрациях содержатся в таких продуктах, как черный чай, шоколад, орехи и ягоды", - говорится в пресс-релизе, распространённом Еврейским университетом.
Раковая клетка в организме человека
20 июня, 15:42РИА Наука
Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%
Группа исследователей под руководством профессора Инона Бен-Нерии сосредоточилась на роли кишечной микрофлоры, изучая рак желудочно-кишечного тракта, и, возможно, нашла причину, по которой только 2% раковых заболеваний развиваются в тонкой кишке, тогда как 98% - поражают толстый кишечник. Причина, по мнению ученых, кроется в главном различии между этими органами - в наличии кишечной микрофлоры. В тонком кишечнике мало бактерий, в то время как толстый кишечник населён богатой микрофлорой.
"Ученые начинают обращать все более пристальное внимание на роль кишечной микрофлоры в нашем здоровье: как на ее положительный эффект, так и в данном случае на ее иногда пагубную роль в провоцировании некоторых болезней", - пояснил Бен-Нерия.
Ключевую роль в развитии рака, по мнению ученых, играет белок под названием р53, который действует как клеточный барьер, подавляя генетические мутации в клетке. Когда он повреждается, то не просто перестаёт защищать клетку, а, напротив, стимулирует развитие рака, помогая опухолям распространяться и расти.
Чтобы изучить влияние кишечной микрофлоры, исследователи вводили мутировавшие белки р53 в толстый и тонкий кишечник. В тонком кишечнике белки преобразовывались в нормальный р53, подавляя рост раковых клеток, в то время как в толстом кишечнике они оставались верными своей природе и провоцировали распространение рака. Виной всему, по мнению Бен-Нерии, богатая микроорганизмами среда, существующая в толстом кишечнике. Чтобы дополнительно проверить идею о роли микрофлоры толстого кишечника, израильские ученые подавляли ее при помощи антибиотиков, и в этом случае мутировавший р53 больше не провоцировал рак.
Когда исследователи изучали, как богатая антиоксидантами диета действует на мышей, они выявили, что в этом случае их кишечная флора ускоряла режим стимуляции рака белком р53.
Лаборант проводит регламентные работы по обслуживанию циклотрона в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины
8 февраля, 11:45
Онколог рассказал, как снизить риск заболевания раком
447126
Обсудить 0
РИА НаукаОнкологияОткрытия - РИА НаукаИерусалим
Рекомендуем
Раковые клетки
Названы первые симптомы развития рака
Смех
Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости
Кабинет стоматолога
Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Коворкинг
Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Школьное питание
Горячую еду посчитали опасной для здоровья
Девушка во время аудиозаписи
Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
Персики
Названы неожиданные полезные свойства персиков
Логотип мессенджера Telegram
Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
Кран в ванной комнате
В "Векторе" определили срок гибели коронавируса в воде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния