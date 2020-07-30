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Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может привести к проблемам со слухом, говорится в сообщении Роскачества. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:40
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60
роскачество, здоровье - общество, технологии

Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках

08:40 30.07.2020
4943
© Depositphotos / julief514Девушка во время аудиозаписи
Девушка во время аудиозаписи
© Depositphotos / julief514
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может привести к проблемам со слухом, говорится в сообщении Роскачества.
"Стереофонические наушники прочно вошли в нашу жизнь. Вариаций этого популярного товара на рынке масса, ведь наушники требуются практически каждому обладателю смартфона или плеера. ... И все же помните: если вы каждый день (по несколько часов) будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть "в страну глухих", - приводятся в сообщении организации слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.
Эксперты Роскачества напоминают: звуки силой от 90 и более децибел уже по-настоящему опасны, а уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110–130 децибел. "К тому же, не стоит слушать музыку в наушниках более 2 часов подряд или более 2–3 часов в день – это огромная нагрузка для слуха", - говорится в сообщении.
Технологическая гонка производителей привела не только к усовершенствованию функций наушников, но и усложнила жизнь пользователям: в частности, анализ новых моделей рейтинга Роскачества показал, что зачастую владельцам одноименных смартфонов приходится скачивать приложение для управления наушниками.
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Кроме того, иногда качество звука уступает системе шумоподавления, но при этом время автономной работы ограничено, еще один недостаток - дешевый пластик и неудобное крепление на голове. Цена – не всегда показатель качества, говорится в сообщении.
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РоскачествоЗдоровье - ОбществоТехнологии
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