Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может привести к проблемам со слухом, говорится в сообщении Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может привести к проблемам со слухом, говорится в сообщении Роскачества

"Стереофонические наушники прочно вошли в нашу жизнь. Вариаций этого популярного товара на рынке масса, ведь наушники требуются практически каждому обладателю смартфона или плеера. ... И все же помните: если вы каждый день (по несколько часов) будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть "в страну глухих", - приводятся в сообщении организации слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Эксперты Роскачества напоминают: звуки силой от 90 и более децибел уже по-настоящему опасны, а уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110–130 децибел. "К тому же, не стоит слушать музыку в наушниках более 2 часов подряд или более 2–3 часов в день – это огромная нагрузка для слуха", - говорится в сообщении.

Технологическая гонка производителей привела не только к усовершенствованию функций наушников, но и усложнила жизнь пользователям: в частности, анализ новых моделей рейтинга Роскачества показал, что зачастую владельцам одноименных смартфонов приходится скачивать приложение для управления наушниками.