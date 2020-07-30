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В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
Кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:09
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В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди

08:09 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой холодной части циклона, уходящего на северо-восток европейской части России. Облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Плюс 22 - плюс 24 в столице, 20-25 градусов тепла в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, немного повысится к середине дня и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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