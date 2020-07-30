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В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
Кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:09
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