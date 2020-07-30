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Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
Недавно назначенный министр объединения Ли Ин Ён еще раз подтвердил, что Южная Корея готова сотрудничать с КНДР по вопросам борьбы с COVID-19 и серьезно... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:03
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, мун чжэ ин, коронавирусы, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), кэсон (город), в мире

Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19

08:03 30.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. Недавно назначенный министр объединения Ли Ин Ён еще раз подтвердил, что Южная Корея готова сотрудничать с КНДР по вопросам борьбы с COVID-19 и серьезно относится к ситуации с возможным появлением зараженного в северокорейском городе Кэсон вблизи межкорейской границы, сообщило агентство Рёнхап.
"Мы серьезно относимся к карантинным мерам в Кэсоне и вокруг него и внимательно следим за ситуацией… Если будет возможность сотрудничать (с КНДР – ред.) в борьбе с коронавирусом, я считаю, мы должны сотрудничать, всегда, не только в Кэсоне, но и в любой точке Северной Кореи", - заявил министр.
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28 июля, 11:37
КНДР закрыла город на границе с Южной Кореей на фоне эпидемии COVID-19
КНДР в 26 июля сообщила, что сбежавший 3 года назад в Южную Корею человек, вновь незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля и был задержан с подозрением на COVID-19 в городе Кэсон. Его анализы показали "неопределенный результат", и мужчина был помещен в жесткий карантин. Но в четверг официальные СМИ КНДР вновь заявили, что в стране все еще нет ни одного больного COVID-19.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын постановил изолировать приграничный Кэсон и ввел режим ЧС на соответствующей территории, а также принял решение перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе". Жителей Кэсона обязали соблюдать меры строгой изоляции. Власти организовали массовое тестирование, начали снабжать жителей масками, защитной одеждой, средствами дезинфекции, медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены, топливом.
Центральный штаб по ликвидации чрезвычайных происшествий Южной Кореи, занимающийся борьбой с коронавирусом в стране, сообщил, что северокорейский перебежчик, вернувшийся в КНДР, не был зарегистрирован как больной коронавирусом или контактировавший с таковым. Официально о личности сбежавшего не сообщалось, но ряд южнокорейских СМИ со ссылкой на полицию указали на наиболее вероятного кандидата. Единственный с кем не удается связаться среди перебежчиков из КНДР, прибывших в Южную Корею в 2017 году, мужчина 20-30 лет по фамилии Ким. Он недавно стал подозреваемым в изнасиловании своей знакомой. На его арест был выдан ордер, и он якобы сбежал обратно в КНДР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мун Чжэ ИнКоронавирусыКим Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Кэсон (город)В мире
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