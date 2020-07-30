Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19

КНДР в 26 июля сообщила, что сбежавший 3 года назад в Южную Корею человек, вновь незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля и был задержан с подозрением на COVID-19 в городе Кэсон. Его анализы показали "неопределенный результат", и мужчина был помещен в жесткий карантин. Но в четверг официальные СМИ КНДР вновь заявили, что в стране все еще нет ни одного больного COVID-19.

Центральный штаб по ликвидации чрезвычайных происшествий Южной Кореи, занимающийся борьбой с коронавирусом в стране, сообщил, что северокорейский перебежчик, вернувшийся в КНДР, не был зарегистрирован как больной коронавирусом или контактировавший с таковым. Официально о личности сбежавшего не сообщалось, но ряд южнокорейских СМИ со ссылкой на полицию указали на наиболее вероятного кандидата. Единственный с кем не удается связаться среди перебежчиков из КНДР, прибывших в Южную Корею в 2017 году, мужчина 20-30 лет по фамилии Ким. Он недавно стал подозреваемым в изнасиловании своей знакомой. На его арест был выдан ордер, и он якобы сбежал обратно в КНДР.