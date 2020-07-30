https://ria.ru/20200730/1575141596.html
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 17 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:02
2020-07-30T08:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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коронавирус covid-19, в мире
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 17 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 7.55 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 17 029 155. Скончались, по информации университета, 667 011 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 9 948 163 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.