Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 17 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 7.55 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 17 029 155. Скончались, по информации университета, 667 011 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 9 948 163 человека.