В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова

"Может, это как-то уравновесит ситуацию в головах чиновников Евросоюза. А что касается региональной безопасности в Черном море, то вызывает удивление, что Еврокомиссия превращается в военно-политическую структуру, занимающуюся вопросами мировой безопасности", - подчеркнул постпред.