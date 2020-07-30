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В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 74 жителей Кузбасса, одна пациентка умерла от осложнений, следует из сообщения губернатор региона... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T07:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса

07:26 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 30 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 74 жителей Кузбасса, одна пациентка умерла от осложнений, следует из сообщения губернатор региона Сергея Цивилева.
"Еще у 74 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Скончалась одна пациентка: у женщины из Новокузнецка 1945 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и онкологического заболевания. 123 пациента выписаны. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 2267 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1265 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора, 20 новых случаев выявлено в Междуреченске, 17 – в Кемерово, 11 – в Новокузнецке, шесть – в Киселевске, пять – в Ленинске-Кузнецком, три – в Юрге, по два – в Анжеро-Судженске и Полысаево, по одному – в Белово, Березовском, Калтане, Прокопьевске, Тайге, Ижморском, Кемеровском и Чебулинском районах.
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлено 3555 случаев заражения коронавирусом, 23 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7236 человек, снято с наблюдения 83 414 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКемеровская областьПроисшествия
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