В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса

"Еще у 74 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Скончалась одна пациентка: у женщины из Новокузнецка 1945 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и онкологического заболевания. 123 пациента выписаны. Таким образом, всего от коронавируса вылечились 2267 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1265 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в управлении регионального Роспотребнадзора, 20 новых случаев выявлено в Междуреченске, 17 – в Кемерово, 11 – в Новокузнецке, шесть – в Киселевске, пять – в Ленинске-Кузнецком, три – в Юрге, по два – в Анжеро-Судженске и Полысаево, по одному – в Белово, Березовском, Калтане, Прокопьевске, Тайге, Ижморском, Кемеровском и Чебулинском районах.