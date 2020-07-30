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Распространение нового коронавируса
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В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
КНДР все еще не зафиксировала ни одного случая заболевания COVID-19, сообщил в четверг официальный печатный орган Трудовой партии Кореи газета "Нодон Синмун". РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T07:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ким чен ын
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире

В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19

07:21 30.07.2020
605
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. КНДР все еще не зафиксировала ни одного случая заболевания COVID-19, сообщил в четверг официальный печатный орган Трудовой партии Кореи газета "Нодон Синмун".
"До сих пор в нашей стране не появилось ни одного заболевшего новым коронавирусом, но если мы будем хронически беспечны и будем бездействовать, это может стать причиной невообразимого, неисправимого и смертельного кризиса", - говорится в статье.
КНДР 26 июля заявила, что сбежавший 3 года назад в РК человек вновь незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля и был задержан с подозрением на COVID-19 в городе Кэсон. Анализы показали "неопределенный результат". Он был помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал для проведения анализов и помещают их в изоляцию.
Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил изолировать приграничный Кэсон и ввел режим ЧС на соответствующей территории, а также принял решение перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".
Жителей Кэсона обязали соблюдать меры строгой изоляции. Власти организовали массовое тестирование, начали снабжать жителей масками, защитной одеждой, средствами дезинфекции, медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены, топливом.
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Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило в четверг, что "человек номер два" в КНДР председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чве Рён Хэ посетил в Кэсон, чтобы проинспектировать реализацию мер по борьбе с вирусом. Он провел встречу с местными чиновниками и поручил им позаботиться о проведении дезинфекции, где необходимо, и о предоставлении нуждающимся продовольствия и медикаментов.
Как отмечают южнокорейские СМИ, точно не ясно, говорит ли сообщение "Нодон Синмун" об отсутствии коронавируса в КНДР указанием о том, что перебежчик в Кэсоне все же не был болен COVID-19, или же КНДР не собирается учитывать "завозной" случай заболевания.
Ранее Центральный штаб по ликвидации чрезвычайных происшествий РК, занимающийся борьбой с коронавирусом в Южной Корее, сообщил, что северокорейский перебежчик, вернувшийся в КНДР, не зарегистрирован как больной коронавирусом или контактировавший с таковым. Официально о личности сбежавшего не сообщалось, но ряд южнокорейских СМИ со ссылкой на полицию указали на наиболее вероятного кандидата. Единственный с кем не удается связаться среди перебежчиков из КНДР, прибывших в РК в 2017 году, мужчина 20-30 лет по фамилии Ким недавно стал подозреваемым в изнасиловании своей знакомой. На его арест был выдан ордер, и молодой человек предположительно сбежал обратно в КНДР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ким Чен ЫнКНДР (Северная Корея)В мире
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