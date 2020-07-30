В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19

"До сих пор в нашей стране не появилось ни одного заболевшего новым коронавирусом, но если мы будем хронически беспечны и будем бездействовать, это может стать причиной невообразимого, неисправимого и смертельного кризиса", - говорится в статье.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило в четверг, что "человек номер два" в КНДР председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чве Рён Хэ посетил в Кэсон, чтобы проинспектировать реализацию мер по борьбе с вирусом. Он провел встречу с местными чиновниками и поручил им позаботиться о проведении дезинфекции, где необходимо, и о предоставлении нуждающимся продовольствия и медикаментов.