В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19

"До сих пор в нашей стране не появилось ни одного заболевшего новым коронавирусом, но если мы будем хронически беспечны и будем бездействовать, это может стать причиной невообразимого, неисправимого и смертельного кризиса", - говорится в статье.
КНДР 26 июля заявила, что сбежавший 3 года назад в РК человек вновь незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля и был задержан с подозрением на COVID-19 в городе Кэсон. Анализы показали "неопределенный результат". Он был помещен в жесткий карантин, власти выявляют тех, кто с ним контактировал для проведения анализов и помещают их в изоляцию.
Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил изолировать приграничный Кэсон и ввел режим ЧС на соответствующей территории, а также принял решение перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".
Жителей Кэсона обязали соблюдать меры строгой изоляции. Власти организовали массовое тестирование, начали снабжать жителей масками, защитной одеждой, средствами дезинфекции, медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены, топливом.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило в четверг, что "человек номер два" в КНДР председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чве Рён Хэ посетил в Кэсон, чтобы проинспектировать реализацию мер по борьбе с вирусом. Он провел встречу с местными чиновниками и поручил им позаботиться о проведении дезинфекции, где необходимо, и о предоставлении нуждающимся продовольствия и медикаментов.
Как отмечают южнокорейские СМИ, точно не ясно, говорит ли сообщение "Нодон Синмун" об отсутствии коронавируса в КНДР указанием о том, что перебежчик в Кэсоне все же не был болен COVID-19, или же КНДР не собирается учитывать "завозной" случай заболевания.
Ранее Центральный штаб по ликвидации чрезвычайных происшествий РК, занимающийся борьбой с коронавирусом в Южной Корее, сообщил, что северокорейский перебежчик, вернувшийся в КНДР, не зарегистрирован как больной коронавирусом или контактировавший с таковым. Официально о личности сбежавшего не сообщалось, но ряд южнокорейских СМИ со ссылкой на полицию указали на наиболее вероятного кандидата. Единственный с кем не удается связаться среди перебежчиков из КНДР, прибывших в РК в 2017 году, мужчина 20-30 лет по фамилии Ким недавно стал подозреваемым в изнасиловании своей знакомой. На его арест был выдан ордер, и молодой человек предположительно сбежал обратно в КНДР.
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