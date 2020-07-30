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В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
Легковая машина в Перми наехала на группу пешеходов, по предварительной информации, переходивших дорогу в неположенном месте, в ДТП пострадали четыре ребенка,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T07:15
орджоникидзевский район
пермь
происшествия
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орджоникидзевский район
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
орджоникидзевский район, пермь, происшествия

В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП

07:15 30.07.2020
2991
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Легковая машина в Перми наехала на группу пешеходов, по предварительной информации, переходивших дорогу в неположенном месте, в ДТП пострадали четыре ребенка, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.
Дорожный инцидент произошел вчера, 29 июля, в 22.05 (20.05 мск) на улице Ракитной в Орджоникидзевском районе.
"Водитель автомобиля Ford Focus допустил наезд на пешеходов, которые, по предварительной информации, переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 малолетних ребёнка. Дети госпитализированы", — говорится в сообщении.
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Орджоникидзевский районПермьПроисшествия
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