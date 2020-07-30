В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП

"Водитель автомобиля Ford Focus допустил наезд на пешеходов, которые, по предварительной информации, переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 малолетних ребёнка. Дети госпитализированы", — говорится в сообщении.