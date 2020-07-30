https://ria.ru/20200730/1575141001.html
В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
Легковая машина в Перми наехала на группу пешеходов, по предварительной информации, переходивших дорогу в неположенном месте, в ДТП пострадали четыре ребенка,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T07:15
2020-07-30T07:15
орджоникидзевский район
пермь
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575132847.html
орджоникидзевский район
пермь
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орджоникидзевский район, пермь, происшествия