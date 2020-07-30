Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба

Женщина обратилась к стоматологу в декабре после того, как у нее из-за зуба мудрости развился небольшой абсцесс. Врач посоветовал 35-летней Далтон сразу удалить зуб, однако она была беременна и решила отложить эту операцию. Затем британка пропила курс антибиотиков и решила, что проблема устранена.

В марте женщину экстренно госпитализировали. Медики установили, что инфекция распространилась на сердце, печень и мозг. В результате у пациентки отказали ноги и нарушились когнитивные функции.

Врачи обнаружили, что в жидкости ее мозга были те же бактерии, что и в абсцессе. Сама британка призналась, что к этому времени она уже не осознавала, что с ней происходит. Пациентку удалось спасти, недавно ее выписали из больницы.