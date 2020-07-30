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Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
Жительница Великобритании Ребекка Далтон чуть не погибла из-за недолеченного зуба мудрости, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:16
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
великобритания, в мире

Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба

06:54 30.07.2020 (обновлено: 13:16 30.07.2020)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsКабинет стоматолога
Кабинет стоматолога
© Depositphotos / Syda_Productions
Кабинет стоматолога. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жительница Великобритании Ребекка Далтон чуть не погибла из-за недолеченного зуба мудрости, сообщает The Sun.
Женщина обратилась к стоматологу в декабре после того, как у нее из-за зуба мудрости развился небольшой абсцесс. Врач посоветовал 35-летней Далтон сразу удалить зуб, однако она была беременна и решила отложить эту операцию. Затем британка пропила курс антибиотиков и решила, что проблема устранена.
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
15 июля, 15:36
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
В марте женщину экстренно госпитализировали. Медики установили, что инфекция распространилась на сердце, печень и мозг. В результате у пациентки отказали ноги и нарушились когнитивные функции.
Врачи обнаружили, что в жидкости ее мозга были те же бактерии, что и в абсцессе. Сама британка призналась, что к этому времени она уже не осознавала, что с ней происходит. Пациентку удалось спасти, недавно ее выписали из больницы.
267531145
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ВеликобританияВ мире
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