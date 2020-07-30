https://ria.ru/20200730/1575140847.html
Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
Жительница Великобритании Ребекка Далтон чуть не погибла из-за недолеченного зуба мудрости, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T06:54
2020-07-30T13:16
великобритания
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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великобритания, в мире
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Жительница Великобритании
Ребекка Далтон чуть не погибла из-за недолеченного зуба мудрости, сообщает The Sun
.
Женщина обратилась к стоматологу в декабре после того, как у нее из-за зуба мудрости развился небольшой абсцесс. Врач посоветовал 35-летней Далтон сразу удалить зуб, однако она была беременна и решила отложить эту операцию. Затем британка пропила курс антибиотиков и решила, что проблема устранена.
В марте женщину экстренно госпитализировали. Медики установили, что инфекция распространилась на сердце, печень и мозг. В результате у пациентки отказали ноги и нарушились когнитивные функции.
Врачи обнаружили, что в жидкости ее мозга были те же бактерии, что и в абсцессе. Сама британка призналась, что к этому времени она уже не осознавала, что с ней происходит. Пациентку удалось спасти, недавно ее выписали из больницы.