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Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Ленинский районный суд Владивостока назначил семь суток ареста местному жителю, признанному виновным в организации незаконного митинга, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T06:39
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
владивосток
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, владивосток, происшествия

Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста

06:39 30.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока назначил семь суток ареста местному жителю, признанному виновным в организации незаконного митинга, сообщили РИА Новости в суде.
"Большов Юрий признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Постановление в настоящий момент обжалуется в Приморском краевом суде", - сообщили в Ленинском районном суде.
Представитель Приморского краевого суда сообщил РИА Новости, что пока материал в суд не поступал.
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Несанкционированные митинги в поддержку жителей Хабаровска, которые ежедневно выходят на улицы после задержания экс-губернатора Сергея Фургала, проходят во Владивостоке по субботам. Проведение массовых мероприятий в Приморском крае запрещено из-за ситуации с коронавирусом, в регионе действует масочный режим, сохраняется социальное дистанцирование.
Ранее сообщалось, что 20 июля Фрунзенский районный суд Владивостока назначил пять суток административного ареста местному жителю Антону Расину, которого задержали из-за неповиновения полиции после несанкционированного митинга в поддержку Хабаровска.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровскВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
ЮРИЙ, спасибо Вам за мужество. Борьба за наши права только начинается. Мы в своей стране живем и не желаем согласовывать когда нам есть что сказать. Хабаровск Вами гордится.
30 июля, 08:35
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19000013
Какие митинги? Все выходят на АКЦИЮ ПРОТЕСТА! Все как всегда, суббота 12 часов.
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