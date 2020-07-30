Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока назначил семь суток ареста местному жителю, признанному виновным в организации незаконного митинга, сообщили РИА Новости в суде.
"Большов Юрий признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Постановление в настоящий момент обжалуется в Приморском краевом суде", - сообщили в Ленинском районном суде.
Представитель Приморского краевого суда сообщил РИА Новости, что пока материал в суд не поступал.
Несанкционированные митинги в поддержку жителей Хабаровска, которые ежедневно выходят на улицы после задержания экс-губернатора Сергея Фургала, проходят во Владивостоке по субботам. Проведение массовых мероприятий в Приморском крае запрещено из-за ситуации с коронавирусом, в регионе действует масочный режим, сохраняется социальное дистанцирование.
Ранее сообщалось, что 20 июля Фрунзенский районный суд Владивостока назначил пять суток административного ареста местному жителю Антону Расину, которого задержали из-за неповиновения полиции после несанкционированного митинга в поддержку Хабаровска.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.