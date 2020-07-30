Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как "наказание" Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого", — написал Ульянов в Twitter.
Дипломат добавил, что вывод части военного контингента может повлиять лишь на экономическую ситуацию в районах вокруг американских баз.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии почти 12 тысяч американских военных, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальных передислоцируют в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.
Сократить число американских военных в Германии ранее пообещал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он обосновал это решение тем, что Берлин просрочил платежи в альянс. В среду вечером в своем Twitter глава Белого дома также выразил недоумение, почему США должны защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители.