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Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии
Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, заявил постоянный представитель России при международных... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:38
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германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
россия, германия, сша, в мире

Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии

06:35 30.07.2020 (обновлено: 08:38 30.07.2020)
41259
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные
Американские военные
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как "наказание" Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого", — написал Ульянов в Twitter.

Дипломат добавил, что вывод части военного контингента может повлиять лишь на экономическую ситуацию в районах вокруг американских баз.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии почти 12 тысяч американских военных, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальных передислоцируют в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.
Сократить число американских военных в Германии ранее пообещал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он обосновал это решение тем, что Берлин просрочил платежи в альянс. В среду вечером в своем Twitter глава Белого дома также выразил недоумение, почему США должны защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский во время пресс-конференции
Вчера, 18:12
Балуевский прокомментировал заявление США о выводе сил из Германии
41459710514
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РоссияГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Это всем очевидно. Только Лексей с фамилией Кукаков это не понмиает
30 июля, 07:21
Василий Иванов
141200003
Откуда постпред России знает что выгодно Германии? Может ещё скажет что Германии с Берлинской стеной жилось хорошо?
30 июля, 06:53
Лексей Кукаков
121111146
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