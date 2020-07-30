Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии

"Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как "наказание" Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого", — написал Ульянов в Twitter.