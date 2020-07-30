В Техасе локализовали огонь на предприятии по производству СПГ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экстренным службам удалось локализовать огонь, вспыхнувший вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в городе Монт-Белвью американского штата Экстренным службам удалось локализовать огонь, вспыхнувший вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в городе Монт-Белвью американского штата Техас , говорится в заявлении местного пожарного отделения.

"Огонь все еще есть, но находится под контролем и в настоящее время значительно ослаб", - говорится в заявлении пожарного отделения, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что огонь, по оценкам, должен окончательно потухнуть в течение ночи. По сообщению пожарных, в результате инцидента никто не пострадал.