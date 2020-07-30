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В Техасе локализовали огонь на предприятии по производству СПГ
Экстренным службам удалось локализовать огонь, вспыхнувший вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в городе... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T06:20
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сша, техас, в мире

В Техасе локализовали огонь на предприятии по производству СПГ

06:20 30.07.2020
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© Фото : U.S. Air Force / Heide CouchПожарный в США
Пожарный в США
© Фото : U.S. Air Force / Heide Couch
Пожарный в США. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экстренным службам удалось локализовать огонь, вспыхнувший вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в городе Монт-Белвью американского штата Техас, говорится в заявлении местного пожарного отделения.
"Огонь все еще есть, но находится под контролем и в настоящее время значительно ослаб", - говорится в заявлении пожарного отделения, опубликованном в Facebook.
Отмечается, что огонь, по оценкам, должен окончательно потухнуть в течение ночи. По сообщению пожарных, в результате инцидента никто не пострадал.
Местные СМИ сообщили ранее, что пожар возник после того, как взорвалось хранилище природного газа на заводе компании Lone Star. В самой компании заявили, что будет проведено расследование причин инцидента.
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