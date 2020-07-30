Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле

По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений города произошла драка с участием нескольких жителей Барнаула, в которой один из участников ударил другого кулаком в голову. Принявший удар мужчина скончался. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".