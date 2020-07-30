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Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал в своем телеграм-канале инцидент в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:59
дмитрий губерниев
виктор томенко
барнаул
происшествия
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Еси человека с крыши сбросить, то он тоже не от того, что его сбросили погибнет, а от удара об асфальт
91
Обычно не от самого удара наступает смерть,а от удара головой при падение на твердую поверхность...
84
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барнаул
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий губерниев, виктор томенко, барнаул, происшествия

Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле

06:14 30.07.2020 (обновлено: 15:59 30.07.2020)
79569
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Губерниев
Телеведущий Дмитрий Губерниев
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Телеведущий Дмитрий Губерниев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал в своем телеграм-канале инцидент в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом.
По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений города произошла драка с участием нескольких жителей Барнаула, в которой один из участников ударил другого кулаком в голову. Принявший удар мужчина скончался. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство!" — написал Губерниев. Телеведущий заявил, что ударивший "должен ответить сполна".
Как сообщили местные СМИ, убивший мужчину занимается боксом. Погибший якобы попытался заступиться за инвалида, которого избивали, и получил смертельный удар.
В Федерации бокса России заявили, что подозреваемый не является действующим боксером и членом организации. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в инстаграме, что "реакция на такие случаи должна быть самой жесткой".
Сотрудник полиции
Вчера, 15:46
Камеры и пункт полиции появятся на месте драки в Барнауле
56863402328
Обсудить 14
Дмитрий ГуберниевВиктор ТоменкоБарнаулПроисшествия
Популярные комментарии
Еси человека с крыши сбросить, то он тоже не от того, что его сбросили погибнет, а от удара об асфальт
30 июля, 08:54
GPGiacomo Pirandello
8120008
Обычно не от самого удара наступает смерть,а от удара головой при падение на твердую поверхность...
30 июля, 06:42
Ч.Чегеваров .
7031667
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