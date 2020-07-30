Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал в своем телеграм-канале инцидент в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом.
По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений города произошла драка с участием нескольких жителей Барнаула, в которой один из участников ударил другого кулаком в голову. Принявший удар мужчина скончался. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство!" — написал Губерниев. Телеведущий заявил, что ударивший "должен ответить сполна".
Как сообщили местные СМИ, убивший мужчину занимается боксом. Погибший якобы попытался заступиться за инвалида, которого избивали, и получил смертельный удар.
В Федерации бокса России заявили, что подозреваемый не является действующим боксером и членом организации. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в инстаграме, что "реакция на такие случаи должна быть самой жесткой".