СМИ: КНДР в начале июля испытала противокорабельную ракету

СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. Северная Корея в начале июля провела испытание противокорабельной ракеты в рамках регулярных учений, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Как отмечает агентство, об этом испытании не сообщали в СМИ, так как ни южнокорейские военные, ни СМИ КНДР не объявили о запуске ракеты. По данным источников, ракета класса "море-море" была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 километров.

Точный тип ракеты неизвестен, но сообщается, что он был уже был испытан КНДР ранее. Северная Корея впервые разработала и испытала самонаводящуюся противокорабельную ракету в феврале 2015 года. Некоторые СМИ сообщали, что она является копией советской противокорабельной ракеты Х-35.

"Мы рассматриваем это как часть регулярных морских учений Северной Кореи", - заявил агентству представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея. Отмечается, что в случае испытания баллистических ракет об этом сразу сообщают общественности, но тестирование крылатой ракеты не запрещено санкциями и было проведено в ходе обычных тренировок, поэтому отдельно о нем не сообщалось.

По данным министерства обороны РК, летние военные учения КНДР начались примерно в начале июля и продолжаются до сих пор. Обычно учения проходят в июле-августе.