https://ria.ru/20200730/1575140593.html
СМИ: КНДР в начале июля испытала противокорабельную ракету
Северная Корея в начале июля провела испытание противокорабельной ракеты в рамках регулярных учений, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T06:08
2020-07-30T06:08
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РИА Новости
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южная корея, кндр (северная корея), в мире
СЕУЛ, 30 июл – РИА Новости. Северная Корея
в начале июля провела испытание противокорабельной ракеты в рамках регулярных учений, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на южнокорейских военных.
Как отмечает агентство, об этом испытании не сообщали в СМИ, так как ни южнокорейские военные, ни СМИ КНДР не объявили о запуске ракеты. По данным источников, ракета класса "море-море" была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 километров.
Точный тип ракеты неизвестен, но сообщается, что он был уже был испытан КНДР ранее. Северная Корея впервые разработала и испытала самонаводящуюся противокорабельную ракету в феврале 2015 года. Некоторые СМИ сообщали, что она является копией советской противокорабельной ракеты Х-35.
"Мы рассматриваем это как часть регулярных морских учений Северной Кореи", - заявил агентству представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея. Отмечается, что в случае испытания баллистических ракет об этом сразу сообщают общественности, но тестирование крылатой ракеты не запрещено санкциями и было проведено в ходе обычных тренировок, поэтому отдельно о нем не сообщалось.
По данным министерства обороны РК, летние военные учения КНДР начались примерно в начале июля и продолжаются до сих пор. Обычно учения проходят в июле-августе.
Последнее крупное ракетное испытание КНДР, о котором было известно, прошло 14 апреля, когда несколько крылатых ракет класса "земля-море" были выпущены из ее восточного прибрежного города Мунчхон в провинции Канвондо и пролетели около 150 километров. Кроме того, Северная Корея в марте четыре раза провела испытания баллистических ракет малой дальности в ходе артиллерийских учений.