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В "Векторе" определили срок гибели коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В "Векторе" определили срок гибели коронавируса в воде

06:03 30.07.2020 (обновлено: 09:15 30.07.2020)
92303
© РИА Новости / Константин ЧалабовКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате
© РИА Новости / Константин Чалабов
Кран в ванной комнате. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Исследования по жизнеспособности коронавируса SARS-CoV-2 провели в центре "Вектор".
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 14:34Распространение нового коронавируса
Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде
Как удалось установить ученым, в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. Так, при кипячении частицы полностью уничтожаются.
Ранее американские ученые в ходе экспериментов с ультрафиолетовым излучением выяснили, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² частицы коронавируса погибли за 25 секунд.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,5 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
ВОДА?!....ЭТО ЖИЗНЬ!!!
30 июля, 09:34
Стенька Разин
5740000
Так а в чем проблема? Начните оздоравливаться: пробежки, зарядки, опять таки, скандинавская ходьба, пожалуйста. Никто вам в этом не мешает. Вы же взрослый человек, способны самостоятельно принимать решения о том, как будете жить. Было бы желание. Или лень сильнее? Проще, наверное жаловаться?
30 июля, 09:42
uuurhen urhen
4972003
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