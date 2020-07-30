https://ria.ru/20200730/1575140452.html
В "Векторе" определили срок гибели коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T06:03
2020-07-30T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738981_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_195a55718c32a0fd1cab3aa17b3aadf7.jpg
https://ria.ru/20200729/1575108408.html
Стенька Разин
ВОДА?!....ЭТО ЖИЗНЬ!!!
61
urhen urhen
Так а в чем проблема? Начните оздоравливаться: пробежки, зарядки, опять таки, скандинавская ходьба, пожалуйста. Никто вам в этом не мешает. Вы же взрослый человек, способны самостоятельно принимать решения о том, как будете жить. Было бы желание. Или лень сильнее? Проще, наверное жаловаться?
61
16
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738981_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_195a55718c32a0fd1cab3aa17b3aadf7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество