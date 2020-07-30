В США отель снял флаг Норвегии, который люди путали с флагом конфедератов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Владельцы мини-отеля в американском штате Мичиган из-за обвинений в расизме убрали висевший у входа заведения норвежский флаг, который местные жители путали с флагом Конфедерации, сообщило местное издание Lansing State Journal.
Речь идет о небольшой гостинице Nordic Pineapple ("Скандинавский ананас"), расположенной в здании особняка времен Гражданской войны в маленьком городке Сент-Джонс. Владельцы заведения, Грег и Кьерстен Оффенбекеры, два года назад вывесили перед входом флаг Норвегии, поскольку дедушка Кьерстен родом из Норвегии. С этим отчасти связано и название мини-гостиницы.
Пара приняла решение убрать флаг на прошлой неделе, после того как получила "не менее десятка ненавистнических электронных писем", а также аналогичные комментарии.
"Меня раздражает глупость людей. Даже когда флаг развевается на ветру или спокойно висит, на нем нет звезд. Они (флаг Норвегии и флаг Конфедерации - ред.) совсем не похожи", - отметил Грег Оффенбекер.
По всей видимости, норвежский флаг принимали за знамя Конфедерации из-за схожести цветовых гамм. Примечательно, что убрав норвежский флаг, Оффенбекеры убрали и висевший рядом американский флаг.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.