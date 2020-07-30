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В США отель снял флаг Норвегии, который люди путали с флагом конфедератов
Владельцы мини-отеля в американском штате Мичиган из-за обвинений в расизме убрали висевший у входа заведения норвежский флаг, который местные жители путали с... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:57
мичиган
норвегия
сша
в мире
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мичиган
норвегия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мичиган, норвегия, сша, в мире

В США отель снял флаг Норвегии, который люди путали с флагом конфедератов

06:00 30.07.2020 (обновлено: 10:57 30.07.2020)
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© Страница отеля "The Nordic Pineapple" в сети facebookОтель ""Скандинавский ананас" в Мичигане, США
Отель Скандинавский ананас в Мичигане, США
© Страница отеля "The Nordic Pineapple" в сети facebook
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Владельцы мини-отеля в американском штате Мичиган из-за обвинений в расизме убрали висевший у входа заведения норвежский флаг, который местные жители путали с флагом Конфедерации, сообщило местное издание Lansing State Journal.
Речь идет о небольшой гостинице Nordic Pineapple ("Скандинавский ананас"), расположенной в здании особняка времен Гражданской войны в маленьком городке Сент-Джонс. Владельцы заведения, Грег и Кьерстен Оффенбекеры, два года назад вывесили перед входом флаг Норвегии, поскольку дедушка Кьерстен родом из Норвегии. С этим отчасти связано и название мини-гостиницы.
Пара приняла решение убрать флаг на прошлой неделе, после того как получила "не менее десятка ненавистнических электронных писем", а также аналогичные комментарии.
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"Меня раздражает глупость людей. Даже когда флаг развевается на ветру или спокойно висит, на нем нет звезд. Они (флаг Норвегии и флаг Конфедерации - ред.) совсем не похожи", - отметил Грег Оффенбекер.
По всей видимости, норвежский флаг принимали за знамя Конфедерации из-за схожести цветовых гамм. Примечательно, что убрав норвежский флаг, Оффенбекеры убрали и висевший рядом американский флаг.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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61972276
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МичиганНорвегияСШАВ мире
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Ну тупые!!!!!!
30 июля, 06:12
ВАВиктор А
14131001
Маразм крепчает
30 июля, 06:33
Александр Смирнов
2010000
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