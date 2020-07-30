https://ria.ru/20200730/1575140374.html
При взрыве в ресторане в префектуре Фукусима есть погибший
Один человек погиб при взрыве в ресторане в городе Корияма в японской префектуре Фукусима, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T05:58
2020-07-30T05:58
фукусима (префектура)
япония
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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фукусима (префектура), япония, в мире
ТОКИО, 30 июл - РИА Новости.
Один человек погиб при взрыве в ресторане в городе Корияма в японской префектуре Фукусима
, сообщает телеканал NHK
.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали 17 человек.
Сильный взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. Сорвана крыша, от стен остался только железный остов. Под завалами внутри здания пожарные обнаружили одного погибшего. Еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них в тяжелом состоянии. Пожарные и полиция не сразу смогли определить, что находилось в здании, так как оно оказалось полностью разрушено. От взрывной волны пострадали и соседние здания. В частности, в домах на расстоянии более 400 метров от места взрыва выбиты стекла. В отделении банка, находящегося неподалеку, пострадали сотрудники и клиенты, из-за разрушений отделение остановило обслуживание.
По данным полиции, мясной ресторан японской кухни не работал из-за коронавируса с апреля. За это время владельцы решили провести ремонт. Ресторан должен быть открыться после ремонта в пятницу. Пожарные считают, что в здании находились шесть баллонов с пропаном, на трех из них оказались сломаны краны. Предположительно, это стало причиной утечки.