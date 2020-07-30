При взрыве в ресторане в префектуре Фукусима есть погибший

Сильный взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. Сорвана крыша, от стен остался только железный остов. Под завалами внутри здания пожарные обнаружили одного погибшего. Еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести, двое из них в тяжелом состоянии. Пожарные и полиция не сразу смогли определить, что находилось в здании, так как оно оказалось полностью разрушено. От взрывной волны пострадали и соседние здания. В частности, в домах на расстоянии более 400 метров от места взрыва выбиты стекла. В отделении банка, находящегося неподалеку, пострадали сотрудники и клиенты, из-за разрушений отделение остановило обслуживание.