https://ria.ru/20200730/1575140333.html
Число заболевших COVID-19 в Перу превысило 400 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Перу достигло 400 683, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T05:36
2020-07-30T05:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
перу
в мире
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перу
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, перу, в мире