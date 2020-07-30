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Число заболевших COVID-19 в Перу превысило 400 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Перу достигло 400 683, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T05:36
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353
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коронавирус covid-19, перу, в мире

Число заболевших COVID-19 в Перу превысило 400 тысяч человек

05:36 30.07.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Перу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Перу достигло 400 683, сообщил минздрав страны.
"На 29 июля были взяты анализы на коронавирус у 2,3 миллиона человек, из них 400 683 оказались положительными", - говорится в сообщении.
В настоящее время госпитализирован 13 491 пациент, в отделении интенсивной терапии находятся 1427 человек.
"Вынуждены сообщить, что от коронавируса в стране скончались 18 816 человек", - отмечает минздрав.
Выздоровели 280 044 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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