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Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости "политического ответа" на угрозы США ввести санкции против компаний,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:38
россия
северный поток — 2
omv
газпром
австрия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, северный поток — 2, omv, газпром, австрия, сша, экономика

Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"

05:19 30.07.2020 (обновлено: 09:38 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы на наземном стыковочном пункте газопровода "Северный поток — 2"
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости "политического ответа" на угрозы США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
От реакции на это давление, как считает Зеле, зависит, в какой степени Европа сможет отстаивать свой суверенитет, особенно в части вопросов энергоснабжения.

"Как европейская компания, мы ожидаем принятия политических мер, направленных на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций", —заявил глава корпорации.

Американский сенат на прошлой неделе одобрил свой вариант оборонного бюджета на 2021-й финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2". Одновременно, по данным немецких СМИ, Вашингтон усилил давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. По информации издания Welt, США провели видеопереговоры с компаниями-подрядчиками "Северного потока — 2", чтобы "указать на далекоидущие последствия" их дальнейшего участия в проекте.
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При этом власти Германии регулярно заявляют, что отвергают экстратерриториальные санкции в отношении "Северного потока — 2".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу приостановила свое участие в этих работах.
Россия неоднократно подчеркивала, что проект коммерческий и выгоден Европе.
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Сговорились. Украина и Польша объединились против "Северного потока-2"
3482850714
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РоссияСеверный поток — 2OMVГазпромАвстрияСШАЭкономика
Популярные комментарии
У Европы есть реальный шанс стать действительно независимым регионом мира. Но для этого смелость нужна. Поживем - увидим.
30 июля, 05:29
PCProstoy Chitatel
6810001
Ждем неделю, как отметает икру треска или европейские политики.
30 июля, 06:18
NNikki_5519
24110000
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