Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости "политического ответа" на угрозы США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
От реакции на это давление, как считает Зеле, зависит, в какой степени Европа сможет отстаивать свой суверенитет, особенно в части вопросов энергоснабжения.
"Как европейская компания, мы ожидаем принятия политических мер, направленных на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций", —заявил глава корпорации.
Американский сенат на прошлой неделе одобрил свой вариант оборонного бюджета на 2021-й финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2". Одновременно, по данным немецких СМИ, Вашингтон усилил давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. По информации издания Welt, США провели видеопереговоры с компаниями-подрядчиками "Северного потока — 2", чтобы "указать на далекоидущие последствия" их дальнейшего участия в проекте.
При этом власти Германии регулярно заявляют, что отвергают экстратерриториальные санкции в отношении "Северного потока — 2".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу приостановила свое участие в этих работах.
Россия неоднократно подчеркивала, что проект коммерческий и выгоден Европе.