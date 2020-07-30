Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля

ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. Ванинский морской торговый порт выступил в защиту грейферного способа перевалки угля, который врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после осмотра портов на побережье региона назвал "дедовским", сообщает пресс-служба порта.
Ранее сообщалось, что Дегтярев в минувшие выходные побывал в Ванинском и Совгаванском районах. Он посетил угольные терминалы Ванинского порта и компании "Дальтрансуголь". Об итогах его поездки на сайте правительства региона размещен пресс-релиз.
"Мы посмотрели два порта по перевалке угля. Один, который "дедовским" способом работает, пылит, есть жалобы, тема всем известная. И вот этот новый, современный терминал - разница очевидна во всем, даже в объемах перевалки - один переваливает 4 миллиона тонн угля в год, другой - 22, из которых шесть добывают у нас, в Чегдомыне", - приводятся на сайте правительства слова Дегтярева.
Как поясняет Ванинский порт, классическая перевалка грузов с помощью грейферных кранов в настоящее время продолжает широко использоваться не только в России, но и в мире. Крупнейшие стивидоры, ежегодно перегружающие сотни миллионов тонн угля, не намерены отказываться от грейферной технологии перевалки, поскольку она не уступает по эффективности специализированному оборудованию.
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"Называть данную технологию "липой" или "дедовским способом" неуместно и неуважительно как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов Российской Федерации, использующих грейферы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Ванинский морской торговый порт - единственный порт в Хабаровском крае, который, сохраняя свою универсальную направленность, удерживает показатели грузооборота на уровне более 7 миллионов тонн в год и входит в десятку крупнейших операторов морских терминалов России по объему перевалки сухогрузов.
Уточняется, что помимо угля порт переваливает лесные грузы, черные металлы, алюминий, технику, а также выполняет задачи по перевалке грузов стратегического значения - воинских и обеспечивающих снабжение районов Крайнего Севера. Это возможно именно благодаря применению грейферной технологии, кроме того она дает возможность сохранить рабочие места сотням докеров и стивидоров.
"Порт уделяет значительное внимание экологической составляющей. Благодаря последовательной реализации программы экологических мероприятий удалось снизить остроту проблемы пыления. У врио губернатора Хабаровского края была личная возможность в этом убедиться на производственной площадке. В порту продолжается развитие и совершенствование систем пылеподавления, внедрение наилучших доступных технологий", - говорится в сообщении.
Президент РФ назначил Дегтярева врио губернатора края 20 июля. Прежний глава региона Сергей Фургал смещен с поста "в связи с утратой доверия". Ранее Фургал был задержан и помещен под арест в СИЗО Лефортово. Ему вменяют причастность к ОПГ и организации заказных убийств коммерсантов в начале 2000-х годов.