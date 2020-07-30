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Названы самые опасные алкогольные коктейли
Наибольшую опасность для организма представляет крепкий алкоголь в сочетании с газированными напитками, об этом рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Анна... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T05:12
россия
здоровье
общество
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Я бы вообще алкоголь запретил. От него больше вреда, чем пользы. Туманит разум, убивает здоровье.
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и принуждает писать глупые комментарии?
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россия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575133030_0:208:2000:1333_1400x0_80_0_0_2a6917f07044ab644d3313354915c663.jpg
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РИА Новости
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60
россия, здоровье, общество

Названы самые опасные алкогольные коктейли

05:12 30.07.2020
4620
© Depositphotos / sarymsakovАрбузный коктейль
Арбузный коктейль
© Depositphotos / sarymsakov
Арбузный коктейль. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Наибольшую опасность для организма представляет крепкий алкоголь в сочетании с газированными напитками, об этом рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Анна Белоусова.
"Даже если это обычная минералка, (коктейль - прим. ред.) бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьется легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжелым", — рассказала Белоусова.
По ее словам, большую опасность представляют коктейли с пивом, в частности, смесь пива с водкой. "Здесь роль играют сразу два фактора: с одной стороны, газированность напитка, и с другой — то, что благодаря пиву, тем более если оно плотное и темное, водка почти не чувствуется. Особенность коктейля в том, что опьянение от него оказывается намного сильнее ожидаемого — как если бы человек выпил пол-литра водки", — отметила врач.
Представляют опасность и различные ликеры, которые своей сладостью скрывают крепость напитка, добавила диетолог.
"То же и с добавлением сиропов, соков в коктейли — они скрывают не только крепость, но и качество алкоголя", - предупредила она.
Бокал с игристым вином
8 июля, 05:52
Нарколог объяснил, почему алкоголь опасен в жару
351933216
Обсудить 13
РоссияЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Я бы вообще алкоголь запретил. От него больше вреда, чем пользы. Туманит разум, убивает здоровье.
30 июля, 06:14
DDialint62
3301013
и принуждает писать глупые комментарии?
30 июля, 06:24
General2810
1350002
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