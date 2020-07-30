https://ria.ru/20200730/1575140097.html
Названы самые опасные алкогольные коктейли
Наибольшую опасность для организма представляет крепкий алкоголь в сочетании с газированными напитками, об этом рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Анна... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T05:12
2020-07-30T05:12
россия
здоровье
общество
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https://ria.ru/20200708/1574032765.html
Dialint62
Я бы вообще алкоголь запретил. От него больше вреда, чем пользы. Туманит разум, убивает здоровье.
20
General2810
и принуждает писать глупые комментарии?
20
13
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, здоровье, общество
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Наибольшую опасность для организма представляет крепкий алкоголь в сочетании с газированными напитками, об этом рассказала "Вечерней Москве
" врач-диетолог Анна Белоусова.
"Даже если это обычная минералка, (коктейль - прим. ред.) бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьется легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжелым", — рассказала Белоусова.
По ее словам, большую опасность представляют коктейли с пивом, в частности, смесь пива с водкой. "Здесь роль играют сразу два фактора: с одной стороны, газированность напитка, и с другой — то, что благодаря пиву, тем более если оно плотное и темное, водка почти не чувствуется. Особенность коктейля в том, что опьянение от него оказывается намного сильнее ожидаемого — как если бы человек выпил пол-литра водки", — отметила врач.
Представляют опасность и различные ликеры, которые своей сладостью скрывают крепость напитка, добавила диетолог.
"То же и с добавлением сиропов, соков в коктейли — они скрывают не только крепость, но и качество алкоголя", - предупредила она.