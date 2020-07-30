Названы самые опасные алкогольные коктейли

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Наибольшую опасность для организма представляет крепкий алкоголь в сочетании с газированными напитками, об этом рассказала " Наибольшую опасность для организма представляет крепкий алкоголь в сочетании с газированными напитками, об этом рассказала " Вечерней Москве " врач-диетолог Анна Белоусова.

"Даже если это обычная минералка, (коктейль - прим. ред.) бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьется легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжелым", — рассказала Белоусова.

По ее словам, большую опасность представляют коктейли с пивом, в частности, смесь пива с водкой. "Здесь роль играют сразу два фактора: с одной стороны, газированность напитка, и с другой — то, что благодаря пиву, тем более если оно плотное и темное, водка почти не чувствуется. Особенность коктейля в том, что опьянение от него оказывается намного сильнее ожидаемого — как если бы человек выпил пол-литра водки", — отметила врач.

Представляют опасность и различные ликеры, которые своей сладостью скрывают крепость напитка, добавила диетолог.