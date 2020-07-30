В Алеппо восстанавливают один из разрушенных во время войны кварталов

"Многие дома получили серьезные повреждения. Их реконструкция - очень сложный процесс. Новые даже, наверное, проще построить, чем эти восстанавливать, но делаем и то, и другое параллельно. Планируем, что через полгода те дома, в которых сейчас идет реконструкция, мы будем уже сдавать и в них смогут снова заехать люди", - сказал журналистам главный инженер по восстановлению квартала Башар Тахауи.