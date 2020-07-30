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Война в Сирии
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В Алеппо восстанавливают один из разрушенных во время войны кварталов
Восстановление жилого квартала Масарания, разрушенного во время войны, началось в крупнейшем сирийском городе Алеппо, все работы планируют завершить в течение... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T05:01
война в сирии
сирия
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сирия, алеппо, в мире

В Алеппо восстанавливают один из разрушенных во время войны кварталов

05:01 30.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 30 июл - РИА Новости. Восстановление жилого квартала Масарания, разрушенного во время войны, началось в крупнейшем сирийском городе Алеппо, все работы планируют завершить в течение полугода.
"Многие дома получили серьезные повреждения. Их реконструкция - очень сложный процесс. Новые даже, наверное, проще построить, чем эти восстанавливать, но делаем и то, и другое параллельно. Планируем, что через полгода те дома, в которых сейчас идет реконструкция, мы будем уже сдавать и в них смогут снова заехать люди", - сказал журналистам главный инженер по восстановлению квартала Башар Тахауи.
Жилой массив, где проводятся работы, расположен вблизи шоссе, ведущего в аэропорт. Дома здесь начали строить еще до войны, они предназначались для молодых семей, однако завершить проект не успели, так как район был захвачен боевиками. Во время боевых действий дома очень сильно пострадали, и сейчас строителям предстоит восстановить и возвести заново около 30 многоквартирных домов.
Вид на город Алеппо. Сирия,
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"Этот дом сильно пострадал, мы уже разобрали все завалы и ремонтируем его, чтобы жители поскорее могли вернуться", - рассказал строитель Тарэк эль-Насер, показывая одно из поврежденных строений.
В квартале еще до войны планировалось, помимо жилых домов, построить детские площадки, детсады, школы и другие объекты инфраструктуры. Из-за боевых действий достроить многое не успели и объекты остались на стадии котлована, однако у строителей есть планы завершить все не возведенные объекты в срок.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Крупнейший сирийский город Алеппо удалось освободить в 2016 году. Он сильно пострадал в ходе военных действий, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены. Алеппо был промышленной столицей Сирии, но из-за конфликта большинство его предприятий перестали работать.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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