https://ria.ru/20200730/1575139952.html
"Известия": ФНПР призвала повысить пособия по безработице в несколько раз
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой увеличить минимальный размер пособия по безработице в несколько раз, пишут "Известия" со... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T04:59
2020-07-30T08:23
федерация независимых профсоюзов россии
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200629/1573635174.html
Иван Фадеев
...категорически против..государство тем самым взращивает дармоедов и бездельников. Уже целый класс вырос людей не желающих работать а желающих получать дотации.. Когда люди пишут, мол сижу без денег, нет работы..ВРАКИ. Подойдите к любому предприятию, есть стенд ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ, зайдите в любой ЦЗН, списки вакансий..Другое дело, что приучили не работать. Это плохо, очень плохо..Очень много социальных проблем от пьянства до преступления связано с безработицей..Государство обязано заставлять граждан работать, да, да именно заставлять! Я, за возврат уже в УК РФ статьи 209 УК РСФСР- тунеядство, бродяжничество и попрошайничество..
50
boba608
Начать бы с мрота, который на 65 месте в мире...
48
59
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86828773559c6a6bcc23a3065adbeeb0.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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федерация независимых профсоюзов россии, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, общество
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР
) выступила с инициативой увеличить минимальный размер пособия по безработице в несколько раз, пишут "Известия"
со ссылкой на письмо заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя.
Соответствующее обращение, по данным издания, было направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
В ФНПР считают, что минимальная сумма пособия должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за второй квартал прошлого года. При этом максимальную выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в конкретном субъекте.
В письме говорится, что выплата должна составлять не менее половины утраченного заработка.
В Министерстве труда России выразили готовность рассмотреть предложение об увеличении пособий по безработице, но подчеркнули, что пособие не должно заменять зарплату.
В этом году на фоне ситуации с коронавирусом правительство уже повышало размеры пособий. На данный момент минимальная выплата по безработице в России составляет 4,5 тысячи рублей в месяц (до пандемии коронавируса было 1,5 тысячи рублей), максимальная — 12,1 тысячи рублей.
Ранее в Минтруде отметили, что ситуация на рынке труда остается сложной, но прирост безработицы замедляется, а восстановление потребительского спроса приведет к восстановлению уровня реальных денежных доходов населения.
По данным Росстата
, безработица в России в июне выросла до 6,2% с 6,1% в мае, количество официальных безработных составило 2,8 миллиона человек.
Как заявил ранее президент Владимир Путин
, в России удалось не допустить взрывного, драматического, как в ряде государств, роста безработицы. По его словам, это говорит о том, что у России есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно.