"Известия": ФНПР призвала повысить пособия по безработице в несколько раз

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России ( Федерация независимых профсоюзов России ( ФНПР ) выступила с инициативой увеличить минимальный размер пособия по безработице в несколько раз, пишут "Известия" со ссылкой на письмо заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя.

Соответствующее обращение, по данным издания, было направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В ФНПР считают, что минимальная сумма пособия должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за второй квартал прошлого года. При этом максимальную выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в конкретном субъекте.

В письме говорится, что выплата должна составлять не менее половины утраченного заработка.

В Министерстве труда России выразили готовность рассмотреть предложение об увеличении пособий по безработице, но подчеркнули, что пособие не должно заменять зарплату.

В этом году на фоне ситуации с коронавирусом правительство уже повышало размеры пособий. На данный момент минимальная выплата по безработице в России составляет 4,5 тысячи рублей в месяц (до пандемии коронавируса было 1,5 тысячи рублей), максимальная — 12,1 тысячи рублей.

Ранее в Минтруде отметили, что ситуация на рынке труда остается сложной, но прирост безработицы замедляется, а восстановление потребительского спроса приведет к восстановлению уровня реальных денежных доходов населения.

По данным Росстата , безработица в России в июне выросла до 6,2% с 6,1% в мае, количество официальных безработных составило 2,8 миллиона человек.