https://ria.ru/20200730/1575139916.html
В австралийском штате Виктория выявили рекордное число случаев COVID-19
Рекордные 723 случая заражения COVID-19 выявлены за сутки в южном австралийском штате Виктория, который стал очагом распространения коронавируса в стране,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T04:59
2020-07-30T04:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктория (австралия)
австралия
в мире
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виктория (австралия)
австралия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e7ff38b53791415dae8e9eeee9552da0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, виктория (австралия), австралия, в мире