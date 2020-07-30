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Распространение нового коронавируса
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В австралийском штате Виктория выявили рекордное число случаев COVID-19
Рекордные 723 случая заражения COVID-19 выявлены за сутки в южном австралийском штате Виктория, который стал очагом распространения коронавируса в стране,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T04:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктория (австралия)
австралия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, виктория (австралия), австралия, в мире

В австралийском штате Виктория выявили рекордное число случаев COVID-19

04:59 30.07.2020
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рекордные 723 случая заражения COVID-19 выявлены за сутки в южном австралийском штате Виктория, который стал очагом распространения коронавируса в стране, сообщила местная телерадиокорпорация ABC со ссылкой на премьера штата Дэниэла Эндрюса.
Предыдущий рекорд был установлен в понедельник, когда было выявлено 532 случая заражения.
Сообщается, что за 24 часа скончались еще 13 человек, возраст скончавшихся превышает 70, 80 и 90 лет. Общее число выявленных в Виктории случаев заражения коронавирусом составило 9998. В настоящее время в больницах находятся 312 жителей штата.
Телерадиокорпорация отмечает, что с полуночи воскресенья всех жителей Виктории обяжут вне дома носить маски.
Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виктория (Австралия)АвстралияВ мире
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