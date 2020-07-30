В австралийском штате Виктория выявили рекордное число случаев COVID-19

Сообщается, что за 24 часа скончались еще 13 человек, возраст скончавшихся превышает 70, 80 и 90 лет. Общее число выявленных в Виктории случаев заражения коронавирусом составило 9998. В настоящее время в больницах находятся 312 жителей штата.