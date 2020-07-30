При взрыве в префектуре Фукусима в Японии пострадали не менее 11 человек

Взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. От взрывной волны пострадали соседние здания. В особенности в отделении банка, находящегося неподалеку, пострадали сотрудники и клиенты, из-за разрушений отделение остановило обслуживание.

Предположительно, причиной взрыва стал газ, утечка которого произошла в ресторане разрушенного здания. От здания остался только остов, все остальное разметано взрывом на большом расстоянии.