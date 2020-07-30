https://ria.ru/20200730/1575139841.html
При взрыве в префектуре Фукусима в Японии пострадали не менее 11 человек
Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима, в результате пострадали 11 человек, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T04:22
2020-07-30T04:22
фукусима (префектура)
япония
в мире
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фукусима (префектура)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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фукусима (префектура), япония, в мире
ТОКИО, 30 июл - РИА Новости.
Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима
, в результате пострадали 11 человек, сообщил телеканал NHK
.
Взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. От взрывной волны пострадали соседние здания. В особенности в отделении банка, находящегося неподалеку, пострадали сотрудники и клиенты, из-за разрушений отделение остановило обслуживание.
Предположительно, причиной взрыва стал газ, утечка которого произошла в ресторане разрушенного здания. От здания остался только остов, все остальное разметано взрывом на большом расстоянии.
Причины взрыва выясняются, состояние пострадавших уточняется.