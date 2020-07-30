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В Китае за сутки выявили 105 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 105 случаев коронавируса и 21 бессимптомного носителя, из больниц выписали 13 пациентов, следует из сообщения госкомитета по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T04:06
2020-07-30T04:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, китай, в мире
ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 105 случаев коронавируса
и 21 бессимптомного носителя, из больниц выписали 13 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 105 новых случаев 102 - локальные (96 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пять - в провинции Ляонин
и один - в провинции Пекине), остальные три - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 84 165 случаев коронавирусной инфекции, 78 957 человек выздоровели, 574 пациента с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 2 059, выздоровел 1 981 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 21 такой случай, из них один – ввозной, остальные 20 – локальные, из карантина выпустили 12 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 280 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии было выявлены 3002 случаея заражения (24 человека скончались, 1591 выздоровел), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване
заразились 467 человек (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.