В Китае за сутки выявили 105 случаев COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 84 165 случаев коронавирусной инфекции, 78 957 человек выздоровели, 574 пациента с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 2 059, выздоровел 1 981 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 21 такой случай, из них один – ввозной, остальные 20 – локальные, из карантина выпустили 12 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 280 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.