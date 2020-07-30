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В районе архипелага Идзу в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане в районе архипелага Идзу в Японии, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T04:05
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япония, в мире

В районе архипелага Идзу в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

04:05 30.07.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ТОКИО, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане в районе архипелага Идзу в Японии, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.
Незадолго до землетрясения по каналам экстренной связи на сотовые телефоны был передан сигнал тревоги в связи с возможностью сильных подземных толчков на обширной территории, включая Токио, однако ощутимых колебаний не последовало.
Очаг залегал на глубине 60 километров.
Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
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