Колумбия расследует разгром здания венесуэльского консульства в Боготе

"Что касается акта вандализма в отношении здания консульства соседней страны в Боготе, то власти проведут расследование этих фактов, включая версию о том, что дипломаты сами забрали оборудование и предметы из-за неуплаты им заработной платы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Колумбии в Twitter.