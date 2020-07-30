https://ria.ru/20200730/1575139623.html
В Гонконге рассказали о задержанных из-за протестов в 2019 году
Более 9,2 тысячи человек в Гонконге были задержаны в связи с событиями прошлого года, когда на улицах города почти полгода шли антиправительственные протесты... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T04:01
2020-07-30T04:01
гонконг
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151685/43/1516854378_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_566838a34f0bd24caabbf818450854a5.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575095701.html
гонконг
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151685/43/1516854378_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_566838a34f0bd24caabbf818450854a5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151685/43/1516854378_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_d85df746b53362e956982bd9c5909c3e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151685/43/1516854378_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_4ec6af003358b3d9202c741f7e43c7f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гонконг, китай, в мире
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости.
Более 9,2 тысячи человек в Гонконге
были задержаны в связи с событиями прошлого года, когда на улицах города почти полгода шли антиправительственные протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, сообщила полиция специального административного района.
"По состоянию на 30 июня 2020 года, 9216 человек были задержаны в связи с инцидентами, имеющими отношение к (выступлениям - ред.) против внесения поправок в закон об экстрадиции. 3725 (или 40,4% задержанных) были учащимися", - говорится в заявлении полиции.
Сообщается, что всего 1972 человека уже были привлечены к ответственности, 653 из них - за преступления, связанные с беспорядками.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.