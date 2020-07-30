В Гонконге рассказали о задержанных из-за протестов в 2019 году

"По состоянию на 30 июня 2020 года, 9216 человек были задержаны в связи с инцидентами, имеющими отношение к (выступлениям - ред.) против внесения поправок в закон об экстрадиции. 3725 (или 40,4% задержанных) были учащимися", - говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что всего 1972 человека уже были привлечены к ответственности, 653 из них - за преступления, связанные с беспорядками.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.