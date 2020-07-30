Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575139623.html
В Гонконге рассказали о задержанных из-за протестов в 2019 году
Более 9,2 тысячи человек в Гонконге были задержаны в связи с событиями прошлого года, когда на улицах города почти полгода шли антиправительственные протесты... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T04:01
гонконг
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151685/43/1516854378_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_566838a34f0bd24caabbf818450854a5.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575095701.html
гонконг
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151685/43/1516854378_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_566838a34f0bd24caabbf818450854a5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151685/43/1516854378_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_d85df746b53362e956982bd9c5909c3e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151685/43/1516854378_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_4ec6af003358b3d9202c741f7e43c7f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гонконг, китай, в мире

В Гонконге рассказали о задержанных из-за протестов в 2019 году

04:01 30.07.2020
315
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Более 9,2 тысячи человек в Гонконге были задержаны в связи с событиями прошлого года, когда на улицах города почти полгода шли антиправительственные протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, сообщила полиция специального административного района.
"По состоянию на 30 июня 2020 года, 9216 человек были задержаны в связи с инцидентами, имеющими отношение к (выступлениям - ред.) против внесения поправок в закон об экстрадиции. 3725 (или 40,4% задержанных) были учащимися", - говорится в заявлении полиции.
Сообщается, что всего 1972 человека уже были привлечены к ответственности, 653 из них - за преступления, связанные с беспорядками.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Вчера, 12:02
Не имеют права. Китай осудил меры ЕС в отношении Гонконга
600000
Обсудить 0
ГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
В районе архипелага Идзу в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Богота
Колумбия расследует разгром здания венесуэльского консульства в Боготе
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове
В Техасе произошел пожар на предприятии по производству СПГ
Тест на коронавирус в китайском Урумчи
В Китае за сутки выявили 105 случаев COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В австралийском штате Виктория выявили рекордное число случаев COVID-19
Японские пожарные
При взрыве в префектуре Фукусима в Японии пострадали не менее 11 человек
Вид на город Алеппо
В Алеппо восстанавливают один из разрушенных во время войны кварталов
Мексика
Число умерших от коронавируса в Мексике превысило 45 тысяч
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Робототехника
Учащихся в сельских школах обучат робототехнике при помощи дронов
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Салон автомобиля
Исследование: россияне хотят подрабатывать водителями и курьерами
Германия
WSJ: Германия обращалась к РФ по поводу поиска экс-менеджера Wirecard
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в пяти регионах
Перу
Число заболевших COVID-19 в Перу превысило 400 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния