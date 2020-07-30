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Туризм
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Туристы рассказали, какой отдых предпочли бы прямо сейчас
Российские путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, о каком отпуске мечтают прямо сейчас, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156012/66/1560126686_0:188:2000:1313_1400x0_80_0_0_6edb157adfe4709d735eb3d15eba7d9e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, какой отдых предпочли бы прямо сейчас

10:51 30.07.2020
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© РИА Новости / Александр АндреевТуристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, о каком отпуске мечтают прямо сейчас, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 3800 пользователей и выяснили, что 39 процентов из них очень хотели бы оказаться на море.
Оказаться подальше от людей пожелали 22 процента респондентов, потому они отправились бы в деревню или на дачу.
Третий по популярности вариант ответа — активный отдых: 12 процентов опрощенных мечтают заниматься в отпуске сплавами по реке, трекингом, отправиться в конные и велопоходы.
За городской туризм и осмотр достопримечательностей отдали голоса девять процентов респондентов. Еще пять — признались, что выбирают отдых на диване. Чувствуют потребность в SPA и велнес-туризме три процента туристов.
Каждый десятый сказал, что пока не планирует никакой отдых, так как надо работать.
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