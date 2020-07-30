Туристы рассказали, какой отдых предпочли бы прямо сейчас

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, о каком отпуске мечтают прямо сейчас, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование среди 3800 пользователей и выяснили, что 39 процентов из них очень хотели бы оказаться на море.

Оказаться подальше от людей пожелали 22 процента респондентов, потому они отправились бы в деревню или на дачу.

Третий по популярности вариант ответа — активный отдых: 12 процентов опрощенных мечтают заниматься в отпуске сплавами по реке, трекингом, отправиться в конные и велопоходы.

За городской туризм и осмотр достопримечательностей отдали голоса девять процентов респондентов. Еще пять — признались, что выбирают отдых на диване. Чувствуют потребность в SPA и велнес-туризме три процента туристов.