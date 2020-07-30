Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Основой кавказского Основой кавказского долголетия является особый шашлык. Какая особенность делает его таким полезным, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

Шашлык является культовым блюдом Кавказского региона. Местные жители мелко нарезают баранину и нанизывают кусочки на шампуры, а после этого запекают на древесном угле в мангале. Получившееся блюдо обладает правильным содержанием ненасыщенных жиров, что имеет принципиальное значение, пояснил Андрей Бобровский.

"Секрет знаменитого кавказского долголетия в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира. Мясо — это не только белок, это еще и жир. Ученые установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и мясе", — рассказал радио Sputnik диетолог.

Кавказский шашлык отличается от того, что привыкли употреблять жители Центральной России. Андрей Бобровский уверяет, что выбор мяса определяет пользу или вред, которую человек может извлечь из этого блюда.

"Дело в том, что они больших баранов на мясо никогда не пускают. Они всегда используют для этого ягненка, то есть молодого барашка. Мясо ягненка и взрослого барана отличается по количеству насыщенных жиров. С точки зрения современной диетологии шашлык из рыбы и шашлык из ягненка самые полезные. Шашлык из свинины не самый полезный по составу жиров", — пояснил врач-диетолог.

Но правильно выбранное мясо — это полдела. Шашлык нужно правильно приготовить и правильно съесть.