Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575139492.html
В Техасе произошел пожар на предприятии по производству СПГ
Пожар произошел вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском штате Техас, сообщило местное издание Houston... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:55
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1400x0_80_0_0_812055759147583ca152209ebf81f132.jpg
https://ria.ru/20200719/1574549307.html
сша
техас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1400x0_80_0_0_812055759147583ca152209ebf81f132.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_191:0:2310:1589_1400x0_80_0_0_ec68c271e5d8c3f02d7ccd3c74a7ca3c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_456:0:2045:1589_1400x0_80_0_0_924c4b3dcdfdef40eaf3ef5bb760cc53.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, техас, в мире

В Техасе произошел пожар на предприятии по производству СПГ

03:39 30.07.2020 (обновлено: 03:55 30.07.2020)
496
© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар произошел вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском штате Техас, сообщило местное издание Houston Chronicle.
Сообщается, что взорвалось хранилище природного газа на заводе компании Lone Star, расположенном в городе Монт-Белвью. По состоянию на 18.00 по местному времени (2.00 мск четверга), пожарные все еще тушили огонь.
Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. Представитель властей города Брайан Лигон заявил, по данным издания, что в настоящее время "общественной угрозы" нет.
Представитель компании Лиза Коулман заявила, что безопасности территории ничто не угрожает, эвакуаций также не потребовалось. "Будет проведено расследование причин данного инцидента", - отметила она. Ее слова приводит издание.
Информацию о взрыве подтвердила в Facebook местная полиция, приведя фотографию, на которой видно пламя.
Протестующие в США
19 июля, 09:56
В США протестующие устроили пожар в здании полицейского профсоюза
812101
Обсудить 0
СШАТехасВ мире
Рекомендуем
Гонконг
В Гонконге рассказали о задержанных из-за протестов в 2019 году
Богота
Колумбия расследует разгром здания венесуэльского консульства в Боготе
Сейсмограф. Архивное фото
В районе архипелага Идзу в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Тест на коронавирус в китайском Урумчи
В Китае за сутки выявили 105 случаев COVID-19
Робототехника
Учащихся в сельских школах обучат робототехнике при помощи дронов
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Японские пожарные
При взрыве в префектуре Фукусима в Японии пострадали не менее 11 человек
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В австралийском штате Виктория выявили рекордное число случаев COVID-19
Германия
WSJ: Германия обращалась к РФ по поводу поиска экс-менеджера Wirecard
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в пяти регионах
Мексика
Число умерших от коронавируса в Мексике превысило 45 тысяч
Салон автомобиля
Исследование: россияне хотят подрабатывать водителями и курьерами
Президент США Дональд Трамп
Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России
Вид на город Алеппо
В Алеппо восстанавливают один из разрушенных во время войны кварталов
Испытания средства защиты сельскохозяйственных растений от патогенов на пшенице
Распыление пестицидов может уйти в прошлое благодаря разработке из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния