В Техасе произошел пожар на предприятии по производству СПГ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар произошел вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском штате Пожар произошел вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском штате Техас , сообщило местное издание Houston Chronicle

Сообщается, что взорвалось хранилище природного газа на заводе компании Lone Star, расположенном в городе Монт-Белвью. По состоянию на 18.00 по местному времени (2.00 мск четверга), пожарные все еще тушили огонь.

Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. Представитель властей города Брайан Лигон заявил, по данным издания, что в настоящее время "общественной угрозы" нет.

Представитель компании Лиза Коулман заявила, что безопасности территории ничто не угрожает, эвакуаций также не потребовалось. "Будет проведено расследование причин данного инцидента", - отметила она. Ее слова приводит издание.