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В Техасе произошел пожар на предприятии по производству СПГ
Пожар произошел вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском штате Техас, сообщило местное издание Houston... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:39
2020-07-30T03:55
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РИА Новости
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сша, техас, в мире
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Пожар произошел вследствие взрыва на предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском штате Техас
, сообщило местное издание Houston Chronicle
.
Сообщается, что взорвалось хранилище природного газа на заводе компании Lone Star, расположенном в городе Монт-Белвью. По состоянию на 18.00 по местному времени (2.00 мск четверга), пожарные все еще тушили огонь.
Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. Представитель властей города Брайан Лигон заявил, по данным издания, что в настоящее время "общественной угрозы" нет.
Представитель компании Лиза Коулман заявила, что безопасности территории ничто не угрожает, эвакуаций также не потребовалось. "Будет проведено расследование причин данного инцидента", - отметила она. Ее слова приводит издание.
Информацию о взрыве подтвердила в Facebook местная полиция, приведя фотографию, на которой видно пламя.