Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Ранее Дегтярев говорил, что протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств.

"Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии", — сказал Дегтярев, говоря об организаторах провокаций.

Он также сообщил, что с момента приезда 20 июля работал с документами. Дегтярев уточнил, что в кабинете его ждала стопка бумаг высотой в метр. Сейчас его стол чист.

Дегтярев отметил, что считает своей главной задачей контроль расходования крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра.

Топор и ножи

Дегтярев ранее сообщил в своем Instagram , что правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске.

"В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить?", - гласит сообщение.

В то же время он отметил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала.

"Осторожный оптимизм"

Ранее Дегтярев заявил, что в целом ситуация в столице региона вселяет "осторожный оптимизм".

"Я говорю людям: вас уже услышали. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне", — рассказал он в интервью газете "Коммерсант"

Он выразил надежду, что полицию на митингах не будут провоцировать на крайние действия.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Дегтярев подчеркнул, что выступает за цивилизованное общение. Поэтому самым активным людям он предложил войти в Народный совет при врио главы региона. Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы, находить пути решения.

Отставка Фургала

Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.

Сразу после задержания политика отправили в Москву . Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает.