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Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
В Хабаровский край приехали организаторы провокаций. С таким заявлением в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову выступил врио... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:36
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
москва
хабаровск
хабаровский край
общество
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Работники ножа и топора, грузины, скоро бременские музыканты подъедут. Дегтярев врет на каждом шагу. Кому ты нужен со своим народным советом? Люди хотят, чтобы ты свалил из города.
115
Уже такую чушь начинает городить, выглядит как будто у него дебилизм или что то в этом духе, может отсталый..
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москва
хабаровск
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, москва, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

03:36 30.07.2020
13690
© Пресс-служба правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Пресс-служба правительства Хабаровского края
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Хабаровский край приехали организаторы провокаций. С таким заявлением в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову выступил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
Ранее Дегтярев говорил, что протесты в Хабаровске подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств.
"Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии", — сказал Дегтярев, говоря об организаторах провокаций.
Он также сообщил, что с момента приезда 20 июля работал с документами. Дегтярев уточнил, что в кабинете его ждала стопка бумаг высотой в метр. Сейчас его стол чист.
Дегтярев отметил, что считает своей главной задачей контроль расходования крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Топор и ножи

Дегтярев ранее сообщил в своем Instagram, что правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске.
"В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить?", - гласит сообщение.
В то же время он отметил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала.

"Осторожный оптимизм"

Ранее Дегтярев заявил, что в целом ситуация в столице региона вселяет "осторожный оптимизм".
"Я говорю людям: вас уже услышали. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне", — рассказал он в интервью газете "Коммерсант".
Он выразил надежду, что полицию на митингах не будут провоцировать на крайние действия.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, Дегтярев подчеркнул, что выступает за цивилизованное общение. Поэтому самым активным людям он предложил войти в Народный совет при врио главы региона. Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы, находить пути решения.
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Отставка Фургала

Михаил Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.
Сразу после задержания политика отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.
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481531457
Обсудить 18
Сергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревМоскваХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Работники ножа и топора, грузины, скоро бременские музыканты подъедут. Дегтярев врет на каждом шагу. Кому ты нужен со своим народным советом? Люди хотят, чтобы ты свалил из города.
30 июля, 04:16
yyukka
38300272
Уже такую чушь начинает городить, выглядит как будто у него дебилизм или что то в этом духе, может отсталый..
30 июля, 03:57
Антон Давыдов
38100266
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