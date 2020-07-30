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Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:42
россия
марк эспер
нато
алексей пушков
польша
германия
сша
в мире
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россия
польша
германия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, марк эспер, нато, алексей пушков, польша, германия, сша, в мире

Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России

03:35 30.07.2020 (обновлено: 03:42 30.07.2020)
15920
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон перебросит часть военных к границам России для ее "сдерживания", отметив, что США в будущем могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы. Эспер также сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, 9,5 тысячи будут выведены из Германии в Италию и Бельгию. По данным СМИ, туда же будет перенесен и штаб сил США в Европе.
"Вывод 12 тысяч военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США. Этот вес определяется другим", - выразил мнение Пушков.
При этом он отметил, что переброска американских войск в Польшу и страны Балтии стала бы нарушением Основополагающего Акта Россия – НАТО 1997 года.
"Это было бы опасной провокацией", – предупредил сенатор.
Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года содержит прямой запрет на дислоцирование на постоянной основе существенных вооруженных сил и вооружений альянса на территории восточноевропейских странах, вступивших в блок после 1997 года.
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РоссияМарк ЭсперНАТОАлексей ПушковПольшаГерманияСШАВ мире
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30 июля, 07:45
Алекс Бор
820001
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