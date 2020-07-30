Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Сенатор Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон перебросит часть военных к границам России для ее "сдерживания", отметив, что США в будущем могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы. Эспер также сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, 9,5 тысячи будут выведены из Германии в Италию и Бельгию. По данным СМИ, туда же будет перенесен и штаб сил США в Европе.

"Вывод 12 тысяч военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США. Этот вес определяется другим", - выразил мнение Пушков.

При этом он отметил, что переброска американских войск в Польшу и страны Балтии стала бы нарушением Основополагающего Акта Россия – НАТО 1997 года.

"Это было бы опасной провокацией", – предупредил сенатор.