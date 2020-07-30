В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать дыни и арбузы

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил правила по выбору арбузов и дынь - место торговли должно быть огорожено, бахчевые на стеллажах, а не на земле, арбуз должен иметь яркую контрастную корочку, светлое пятно на боку и сухую плодоножку, дыня - приятный запах и глухой звук при щелчке, рассказали РИА Новости в ведомстве.

"Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Реализация арбузов и дынь вдоль автодорог запрещена, в таких местах продаются бахчевые, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того они могут впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие", - пояснили в Роспотребнадзоре.

При ударе пальцами арбуз должен издавать звонкий звук, при сжатии - слабый хруст, отметили специалисты.

"Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – в нем уже начались процессы микробиологической порчи – и можно получить пищевое отравление", - подчеркнули в пресс-службе.

У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, иначе она незрелая. При щелчке звук должен быть глухим. Наличие приятного аромата при выборе дыни обязательный критерий, при его отсутствии плод покупать не стоит.