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Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в пяти регионах
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:17
россия
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
общество
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353
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россия, всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), общество

Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в пяти регионах

03:17 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе ухудшение пожарной обстановки в пяти регионов страны: от Карелии до Красноярского края.

"На территории восточных районов Республики Карелия, юго-восточных районов Мурманской области и Республики Коми, западных районов Ханты-Мансийского автономного округа, восточных районов Красноярского края ученые института прогнозируют превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на 7-12%", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможны торфяные пожары.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
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РоссияВсероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Общество
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