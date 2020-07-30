Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в пяти регионах

"На территории восточных районов Республики Карелия, юго-восточных районов Мурманской области и Республики Коми, западных районов Ханты-Мансийского автономного округа, восточных районов Красноярского края ученые института прогнозируют превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на 7-12%", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможны торфяные пожары.