https://ria.ru/20200730/1575139213.html
В Минздраве рассказали о разработке новых правил медосмотра водителей
Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:15
2020-07-30T11:07
россия
олег салагай
общество
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https://ria.ru/20200725/1574900692.html
vadim365
Любой человек, употребляющий алкоголь, в той или иной степени алкоголик (наркоман). В том числе врач-нарколог и представители минздрава
163
vadim365
Да не богов они из себя строят, там в пустых головах дефицит идей, а деятельность изображать надо. Кто-то в коммерческих интересах решил этим воспользоваться
161
36
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, олег салагай, общество
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай
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Проект нововведений подготовили в Минздраве. Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медицинской справки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старые условия получения справок сохранятся до 2021 года.
"Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта", — рассказал Салагай.
Собеседник агентства подчеркнул, что новые инициативы и методики должны оказаться максимально доступными для регионов. Работу над ними в ведомстве планируют завершить до конца года.
Минздрав России собирался поменять порядок обязательного медицинского освидетельствования действующих и потенциальных водителей с 2019 года. В планах ведомства увеличить объем исследований.
Намерения чиновников вызвали ажиотаж среди автомобилистов: предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к появлению очередей в наркологических и психоневрологических диспансерах, где получают справку.
Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" решил отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и провести дополнительный анализ методов тестирования.