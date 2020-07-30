Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575139168.html
Исследование: россияне хотят подрабатывать водителями и курьерами
Почти 80% жителей России хотели бы подрабатывать или уже имеют дополнительный источник дохода, из самых популярных видов второго заработка - водитель, говорится РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:12
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151952/84/1519528438_0:101:2001:1226_1400x0_80_0_0_c7612572cbd1664431df57a6c4a49033.jpg
https://ria.ru/20200519/1571690398.html
https://ria.ru/20200427/1570605342.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151952/84/1519528438_0:101:2001:1226_1400x0_80_0_0_c7612572cbd1664431df57a6c4a49033.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151952/84/1519528438_116:0:1883:1325_1400x0_80_0_0_ba67f0bebd93d14eecf84b53a6e722b3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151952/84/1519528438_337:0:1662:1325_1400x0_80_0_0_f08fcd1755feab7d70f50b12574e412e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Исследование: россияне хотят подрабатывать водителями и курьерами

03:12 30.07.2020
609
© Depositphotos / dmitrimaruta / Перейти в фотобанкСалон автомобиля
Салон автомобиля
© Depositphotos / dmitrimaruta
Перейти в фотобанк
Салон автомобиля . Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почти 80% жителей России хотели бы подрабатывать или уже имеют дополнительный источник дохода, из самых популярных видов второго заработка - водитель, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"79% россиян хотели бы подрабатывать: 14% ... отметили, что уже заняты на подработке. Еще 65% респондентов указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем. В тоже время каждый пятый участник исследования (21%) не хотели бы заниматься дополнительной работой", - говорится в отчете по итогам июльского собеседования более 3 тысяч человек из всех регионов страны.
Самой популярной дополнительной занятостью стала работа водителем — ее отметили 14% респондентов. На втором месте оказались курьеры — 13% опрошенных хотели бы подрабатывать в доставках. 12% указали, что хотели бы заниматься в дополнение к основной деятельности преподаванием или репетиторством.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
19 мая, 17:35Ленинградская область
Власти Ленобласти предложили подработку пострадавшим от пандемии
Менее 10% отметили следующие виды подработок: маркетолог (8%), строители или разнорабочий (6%), компьютерный мастер (4%) и официант (2%).
В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали, что согласились бы на любую подработку в удаленном формате, а также такие профессии, как бухгалтер, мастер по клинингу, переводчик с иностранных языков и мастер по маникюру.
Большинство респондентов (32%) хотело бы увеличить доход с помощью подработки на 30-50%. 22% опрошенных будет достаточно получать на 10-30% больше, чем обычно, а 19% жителей России хотели бы получать более 50% дополнительного заработка. 24% участников исследования рассчитывают увеличить доход на подработке в 2 раза и более. Только 3% респондентов хотели бы получать прибавку к основной зарплате менее 10%.
Курьер службы доставки Яндекс.Еда
27 апреля, 03:35Распространение нового коронавируса
Треть россиян нашли подработку во время карантина, показало исследование
030127
Обсудить 2
РоссияОбщество
Рекомендуем
Испытания средства защиты сельскохозяйственных растений от патогенов на пшенице
Распыление пестицидов может уйти в прошлое благодаря разработке из России
Робототехника
Учащихся в сельских школах обучат робототехнике при помощи дронов
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в пяти регионах
Коробки с телефонами iPhone
СМИ: в Аризоне начали расследование из-за замедления работы старых iPhone
Беспроводной алкотестер
В Минздраве рассказали о разработке новых правил медосмотра водителей
Борис Титов
Титов призвал перевозчиков пересмотреть условия страхования пассажиров
Германия
WSJ: Германия обращалась к РФ по поводу поиска экс-менеджера Wirecard
Президент США Дональд Трамп
Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России
Сотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки Яндекс.Станция
Эксперт объяснил, почему нельзя болтать лишнее рядом с "умными" приборами
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове
В Техасе произошел пожар на предприятии по производству СПГ
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Американская актриса и модель Меган Фокс и американский рэпер Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly)
Меган Фокс и Machine Gun Kelly перестали скрывать романтические отношения
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
Источник: вторую ракету "Ангара" отправят в Плесецк в августе
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния