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Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России
Президент США Дональд Трамп вновь выразил недоумение, почему США должны защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T07:27
россия
дональд трамп
германия
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574612527.html
США себя-то защитить не смогут. Т.н. защита - это зарабатывание денег на Европе и влияние на ее политику.
90
И чего бы Германии бояться России? Она когда на немцев нападала? Пусть Доня историю изучит.
88
28
россия
германия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, дональд трамп, германия, сша, в мире

Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России

03:07 30.07.2020 (обновлено: 07:27 30.07.2020)
34092
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь выразил недоумение, почему США должны защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители.
"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?" - написал Трамп в Twitter.
"Кроме того, Германия весьма просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО. Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!" - добавил американский лидер.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии выведут в общей сложности почти 12 тысяч американских военных, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.
Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский Монс, проинформировал в свою очередь командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс. Сейчас в Монсе расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
20 июля, 18:18
"Мы все обсудим". Глава МИД Германии объяснил, зачем Европе нужна Россия
1322947342
Обсудить 28
РоссияДональд ТрампГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
США себя-то защитить не смогут. Т.н. защита - это зарабатывание денег на Европе и влияние на ее политику.
30 июля, 05:25
PCProstoy Chitatel
8140005
И чего бы Германии бояться России? Она когда на немцев нападала? Пусть Доня историю изучит.
30 июля, 05:27
Татьяна Кузьмина
8150002
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