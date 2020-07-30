Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России

Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский Монс, проинформировал в свою очередь командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс. Сейчас в Монсе расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.