Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200730/1575139056.html
Источник: вторую ракету "Ангара" отправят в Плесецк в августе
Вторую ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в первой половине августа, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T03:03
хочу стать космонавтом
россия
плесецк (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573607781_0:122:3071:1849_1400x0_80_0_0_63ba5580308ce3bd4a9ac2e51aaf0031.jpg
https://ria.ru/20200723/1574757595.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573607781_0:122:3071:1849_1400x0_80_0_0_63ba5580308ce3bd4a9ac2e51aaf0031.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573607781_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_144d962e625d2633cf0cc1d357283b30.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573607781_0:12:2036:2048_1400x0_80_0_0_4e380079e22529d635d3718dc1617589.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, плесецк (космодром), космос - риа наука, роскосмос

Источник: вторую ракету "Ангара" отправят в Плесецк в августе

03:03 30.07.2020
2493
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса"
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вторую ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в первой половине августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Отправка эшелона с блоками ракеты "Ангара-А5" из Центра Хруничева в Плесецк намечается в первой половине августа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подготовка ракеты на космодроме начнется во второй половине августа с расчетом на пуск в ноябре.
В мае генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что старт "Ангары" может состояться осенью. В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что пуск предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
Это будет второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск ракеты "Ангара-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, планируется завершить в 2021-2022 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Макеты ракет Ангара
23 июля, 03:17Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" создаст водородный двигатель для "Ангары"
1921001
Обсудить 1
Хочу стать космонавтомРоссияПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмос
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Коробки с телефонами iPhone
СМИ: в Аризоне начали расследование из-за замедления работы старых iPhone
Школьное питание
Горячую еду посчитали опасной для здоровья
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Медицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа пассажирам
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Сдача экзамена в школе
Аттестацию по иностранному могут исключить из ФГОС среднего образования
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Молоток судьи
Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Беспроводной алкотестер
В Минздраве рассказали о разработке новых правил медосмотра водителей
Испытания средства защиты сельскохозяйственных растений от патогенов на пшенице
Распыление пестицидов может уйти в прошлое благодаря разработке из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Федеральные силы США покинут Портленд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния