Источник: вторую ракету "Ангара" отправят в Плесецк в августе

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вторую ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Вторую ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в первой половине августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Отправка эшелона с блоками ракеты "Ангара-А5" из Центра Хруничева в Плесецк намечается в первой половине августа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подготовка ракеты на космодроме начнется во второй половине августа с расчетом на пуск в ноябре.

В мае генеральный директор " Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что старт "Ангары" может состояться осенью. В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что пуск предварительно запланирован на 3 ноября. Ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

Это будет второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск ракеты "Ангара-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, планируется завершить в 2021-2022 годах.