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WSJ: Германия обращалась к РФ по поводу поиска экс-менеджера Wirecard
Власти Германии обращались к российским должностным лицам в связи с поиском бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека, который подозревается в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T02:42
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россия, германия, в мире

WSJ: Германия обращалась к РФ по поводу поиска экс-менеджера Wirecard

02:42 30.07.2020
896
© Depositphotos / pandionhiatus3Германия
Германия
© Depositphotos / pandionhiatus3
Германия. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Германии обращались к российским должностным лицам в связи с поиском бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека, который подозревается в финансовых махинациях, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на информацию, предоставленную правительством ФРГ.
По его данным, германское правительство 22 июля обратилось к должностным лицам РФ с вопросом, не въезжал ли Марсалек на территорию России. Отмечается также, что Интерпол издал в отношении Марсалека так называемое "красное уведомление", которое означает международный ордер на арест лица.
По сведениям газеты, представители РФ по состоянию на 28 июля "не ответили на запрос Германии".
Здание посольства Австрии в Москве
21 июля, 11:53
Посольство Австрии в России не имеет данных об экс-менеджере Wirecard
Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ, компания Wirecard, отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.
В настоящее время власти ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Трое из них, в том числе Браун, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия. По данным немецких СМИ, он может находиться в Белоруссии или России. Посольство Австрии в РФ заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека в Россию.
Флаг Германии
20 июля, 13:27
В Германии не стали комментировать информацию об экс-менеджере Wirecard
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