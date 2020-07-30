WSJ: Германия обращалась к РФ по поводу поиска экс-менеджера Wirecard

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Власти Германии обращались к российским должностным лицам в связи с поиском бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека, который подозревается в финансовых махинациях, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на информацию, предоставленную правительством ФРГ.

По его данным, германское правительство 22 июля обратилось к должностным лицам РФ с вопросом, не въезжал ли Марсалек на территорию России. Отмечается также, что Интерпол издал в отношении Марсалека так называемое "красное уведомление", которое означает международный ордер на арест лица.

По сведениям газеты, представители РФ по состоянию на 28 июля "не ответили на запрос Германии".

Крупный финансовый скандал разразился в Германии в июне, когда один из лидеров немецкого рынка ИТ, компания Wirecard, отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан, но затем освобожден под залог, его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.