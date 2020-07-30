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Эксперт объяснил, почему нельзя болтать лишнее рядом с "умными" приборами
Конфиденциальность записей обеспечивается компаниями-разработчиками голосовых ассистентов. Но если на устройство пользователя попадет вредоносное программное... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T02:18
инфосистемы джет
телефон
технологии
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https://ria.ru/20200729/1575076487.html
Можно использовать заложенный потенциал с точностью до наоборот, дезинформируя интересантов всех страстей, а значит спуская их потенциал в свисток. Что касается бытовой техники, то впору запускать суверенную линию производства (без электронных наворотов, позволяющих осуществлять слежку и контроль из-вне), которая будет пользоваться огромным успехом у тех, для кого вторжение в их частную жизнь недопустимо.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152428/66/1524286627_0:166:3072:1894_1400x0_80_0_0_a0ee0887dc9589c46242173b635fd0fe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфосистемы джет, телефон, технологии

Эксперт объяснил, почему нельзя болтать лишнее рядом с "умными" приборами

02:18 30.07.2020
21228
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки "Яндекс.Станция"
Сотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки Яндекс.Станция
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Конфиденциальность записей обеспечивается компаниями-разработчиками голосовых ассистентов. Но если на устройство пользователя попадет вредоносное программное обеспечение, то нельзя исключать, что оно сможет вести запись и отправлять ее на сторонние серверы "хакеров", рассказал агентству "Прайм" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин.
"В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника", — рассуждает эксперт.
Он отмечает, что любое устройство с микрофоном априори может записывать окружающие звуки, будь то телефон или умная колонка. Как правило, на них установлен голосовой ассистент, который ведет запись речи и отправляет её на сервер для распознавания. При распознавании голосовых запросов или команд запись может сохраняться на сервере и использоваться, например, для контекстной рекламы.
Логотип компании Google
Вчера, 02:20
Эксперт дал советы, как защититься от слежки со стороны Google
98102241231
Обсудить 2
Инфосистемы ДжетТелефонТехнологии
Популярные комментарии
Можно использовать заложенный потенциал с точностью до наоборот, дезинформируя интересантов всех страстей, а значит спуская их потенциал в свисток. Что касается бытовой техники, то впору запускать суверенную линию производства (без электронных наворотов, позволяющих осуществлять слежку и контроль из-вне), которая будет пользоваться огромным успехом у тех, для кого вторжение в их частную жизнь недопустимо.
30 июля, 05:11
Александра
2100002
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