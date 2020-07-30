Титов призвал перевозчиков пересмотреть условия страхования пассажиров

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил пересмотреть договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), заключенные в начале 2020 года, из-за резкого снижения числа пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

С таким призывом Титов обратился в письме заместителю председателя Банка России Владимиру Чистюхину . А Титову аналогичное обращение ранее поступило от Союза Ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей "Регионы".

Сегодня страховая премия по договорам ОСГОП может определяться двумя путями – исходя из статистических данных самого перевозчика о количестве пассажиров, либо на основании того, сколько у перевозчика транспортных средств и сколько там посадочных мест. Во втором случае, как отметили в пресс-службе омбудсмена, тарифы могут быть заметно выше.

При этом, как отметили в пресс-службе Титова, Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) запретил перевозчикам, которые являются индивидуальными предпринимателями или микропредприятиями, использовать свои статистические данные для расчета премии.