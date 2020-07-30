Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575138639.html
Титов призвал перевозчиков пересмотреть условия страхования пассажиров
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил пересмотреть договоры обязательного страхования гражданской... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T02:05
россия
борис титов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155540/35/1555403546_0:224:2962:1890_1400x0_80_0_0_40b742286e17fb42d5935e46823407de.jpg
https://ria.ru/20200516/1571546005.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155540/35/1555403546_0:224:2962:1890_1400x0_80_0_0_40b742286e17fb42d5935e46823407de.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155540/35/1555403546_125:0:2854:2047_1400x0_80_0_0_e803ed7b456f0b631829a32bbc2ac001.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155540/35/1555403546_466:0:2513:2047_1400x0_80_0_0_72b100fc8717af26da1382e96c782041.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, борис титов, общество

Титов призвал перевозчиков пересмотреть условия страхования пассажиров

02:05 30.07.2020
293
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБорис Титов
Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил пересмотреть договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), заключенные в начале 2020 года, из-за резкого снижения числа пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
С таким призывом Титов обратился в письме заместителю председателя Банка России Владимиру Чистюхину. А Титову аналогичное обращение ранее поступило от Союза Ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей "Регионы".
Сегодня страховая премия по договорам ОСГОП может определяться двумя путями – исходя из статистических данных самого перевозчика о количестве пассажиров, либо на основании того, сколько у перевозчика транспортных средств и сколько там посадочных мест. Во втором случае, как отметили в пресс-службе омбудсмена, тарифы могут быть заметно выше.
При этом, как отметили в пресс-службе Титова, Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) запретил перевозчикам, которые являются индивидуальными предпринимателями или микропредприятиями, использовать свои статистические данные для расчета премии.
Титов просит разрешить использовать предпринимателям использовать свою статистику, "а также дать возможность перевозчикам по согласованию со страховщиками изменять условия договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, заключенных в начале 2020 года, вплоть до возврата части страховой премии", сообщили в пресс-службе.
Стойка регистрации международных рейсов
16 мая, 13:09
Миронов призвал обязать перевозчиков возвращать деньги за авиабилеты
000013
Обсудить 0
РоссияБорис ТитовОбщество
Рекомендуем
Германия
WSJ: Германия обращалась к РФ по поводу поиска экс-менеджера Wirecard
Школьное питание
Горячую еду посчитали опасной для здоровья
Коробки с телефонами iPhone
СМИ: в Аризоне начали расследование из-за замедления работы старых iPhone
Американская актриса и модель Меган Фокс и американский рэпер Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly)
Меган Фокс и Machine Gun Kelly перестали скрывать романтические отношения
Бразилия
В Бразилии число случаев коронавируса превысило 2,5 миллиона
Испытания средства защиты сельскохозяйственных растений от патогенов на пшенице
Распыление пестицидов может уйти в прошлое благодаря разработке из России
Сотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки Яндекс.Станция
Эксперт объяснил, почему нельзя болтать лишнее рядом с "умными" приборами
Роман Вильфанд
Вильфанд назвал регион, где ожидаются первые заморозки
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в пяти регионах
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Военнослужащие армии Украины во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
В Киеве пообещали "ответ" в "неожиданных местах" на учения "Кавказ-2020"
Инвалид
СП рассказала о принимаемых мерах по улучшению жилищных условий инвалидов
Салон автомобиля
Исследование: россияне хотят подрабатывать водителями и курьерами
Робототехника
Учащихся в сельских школах обучат робототехнике при помощи дронов
Международная космическая станция
Доставленные "Прогрессом" приборы не нашли токсичный бензол в воздухе МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния